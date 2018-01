C'est une tradition tous les 1er février dont se passeraient bien les automobilistes : la hausse des tarifs de péages sur les autoroutes françaises. Cette année 2018 n'échappe pas à la règle. Voici quelques exemples pour les automobilistes mayennais.

Près de 3% de hausse pour aller de Laval au Mans

Sur l'A81, la plus grosse augmentation concerne le trajet entre Laval est (péage de Louverné) et Le Mans. Une hausse de 2,74% avec un tarif qui passe de 7€30 à 7€50.

Pour un Laval / Paris, la hausse est de 40 centimes soit 1,50%. 1% et 30 centimes d'augmentation entre La Gravelle et Paris.

Pas d'augmentation sur les petits trajets

La bonne nouvelle en revanche, c'est que les tarifs ne changent pas entre Laval est (Louverné) et Laval ouest (Changé). C'est toujours 90 centimes d'euros. Pas de modification non plus entre Laval et la Gravelle.

Les tarifs

Laval est / Le Mans ouest : 7€50

Laval est / Paris (Saint-Arnoult) : 27€30

Laval est / La Gravelle : 2€40

Laval ouest / La Gravelle : 2€10

La Gravelle / Paris (Saint-Arnoult) : 29€10

Laval est / Laval ouest : 0€90