Hausse des prix : ça va continuer dit l'UDAF de Côte-d'Or selon qui l'inflation va dépasser les 4%

François Guillaume, président de l'UDAF, l'Union Départementale des Associations Familiales de Côte-d'Or était l'invité du 6/9 de France Bleu Bourgogne ce jeudi 17 mars 2022. L'UDAF qui rassemble 55 associations venant en aide à 4.000 familles.

France Bleu Bourgogne : Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas forcément des familles très en difficulté que vous représentez. Seule une partie est concernée par vos services qui gère la curatelle, notamment. Est ce que depuis quelques semaines, depuis la flambée des cours du pétrole, vous avez davantage de familles qui demandent de l'aide, justement?

François Guillaume : L'UDAF, propose effectivement un service pour les majeurs protégés, les personnes en situation de vulnérabilité. Nous défendons les intérêts moraux et matériels des familles. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas une demande croissante, même si nous avons un "point conseil budget" où le téléphone commence à sonner de plus en plus. A l'autre bout du fil ce sont des personnes qui ne parviennent plus à régler leur loyer ou qui commencent à avoir des difficultés. Nous allons faire avec elles de l'aide à l'éducation budgétaire.

FBB : Dans combien de temps est ce que vous estimez que vous verrez les premiers effets de cette crise? Autrement dit, que le téléphone va se mettre de plus en plus à sonner puisque vous en parliez à l'instant.

FG : Aujourd'hui on a une inflation qui est aux alentours de 3,7 % malheureusement les indicateurs économiques montrent que d'ici quelques semaines, on devrait passer la barre des 4 %.

FBB : En clair ça veut dire que les prix vont continuer à augmenter, c'est ça ?

FG : Oui c'est bien ça. Mais ce que je voudrais dire à votre micro c'est qu'il faut saluer la résilience des familles sur l'ensemble du territoire français. Elles ont su encaisser la crise sanitaire et trouver assez de ressort pour mettre en place cette formidable solidarité qui permet à notre pays d'accueillir des familles ukrainiennes. Ces familles françaises participent aussi à des collectes solidaires et il faut saluer leurs efforts car elles se serrent la ceinture pour aider les plus démunis, ceux qui sont en situation de vulnérabilité et donc les réfugiés ukrainiens.

FBB : On est tous confrontés à la hausse des prix. À quel moment il va falloir tirer la sonnette d'alarme en cas de souci ? Vers qui peut-on se tourner?

FG : Pour l'instant, le gouvernement a mis en place des tarifs réglementés depuis octobre 2021. Je suis venu cet hiver dans votre studio et on en a déjà parlé. J'avais évoqué à l'époque la baisse des températures dans nos maisons, ce qui paraissait assez fou, mais je pense que certaines familles ont commencé à le faire et ça marche.

FBB : Vous conseilliez à l'époque de baisser le thermostat de 1°C...

FG : Oui c'est ça, ça permet de faire des économies. Je n'ai pas fait le calcul mais j'imagine que ça peut représenter un peu moins de 500 euros par an. Mais de nouvelles difficultés sont à prévoir en la matière avec la fin des tarifs réglementés en juin 2022. Cela signifie qu'à compter du mois de novembre prochain les prix du gaz devraient de nouveau s'emballer. A titre personnel j'ai fait établir un devis pour une pompe à chaleur, la facture est d'environ 11 000 euros. Tout ça pour dire qu'à mon avis il va falloir trouver d'autres moyens pour nous chauffer. En espérant que la guerre en Ukraine s'arrête, mais malheureusement on n'a pas beaucoup d'espoir de ce côté là.