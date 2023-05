Hausse des prix : ces Strasbourgeois se tournent vers les marchés pour payer moins cher

Comme chaque mois France Bleu vous dévoile son panier , en partenariat avec le cabinet Nielsen IQ. Composé de 37 produits du quotidien, il augmente en avril de 2 euros, pour atteindre 108,28 euros. Un gros bon comparé au rythme habituel de 1 euro par mois depuis novembre. En Alsace, il est désormais de 105 euros dans le Bas-Rhin et de 107 euros dans le Haut-Rhin.

Face à l'inflation, certains délaissent les grandes surfaces pour se tourner vers les marchés, où les prix peuvent être moins chers. "J'ai des tomates achetées 2 euros le kilo dans mon cabas, explique Pascal, rencontré sur la place de Haldenbourg, quartier Corenbourg à Strasbourg. C'est quand même toujours un peu plus élevé que les mois précédents, ça, c'est sûr." Des tomates en moyenne à 3 euros le kilo en ce moment, tous commerces confondus, selon le site internet combien-coute.fr. Plus loin devant une autre étale de fruits et légumes, Natalia est du même avis : "C'est vrai que c'est avantageux de venir ici. Les prix sont abordables."

Les produits bradés à la fin du marché

Des clients regrettent par contre la qualité de certains produits moins chers. Le moment où il y a plus de monde devant les étales de ce marché, c'est vers midi, lorsque les prix sont bradés par les commerçants, afin de vider leurs stocks.

"Quelques fois, ils liquident à 1 euro ou 1 euro 50 des produits que l'on trouve à 2 euros 50. La courgette par exemple, il est hors de question de l'acheter en magasin", souligne Ali, un habitant du quartier. C'est tellement dur pour les gens qui ont une famille. On a pas le choix de trouver des solutions."

Samed, un vendeur de fruits et légumes, voit de plus en plus de clients à la fin des marchés. © Radio France - Raphaël Aubry

Un phénomène qu'observe Samed, derrière son étal de fruits et légumes. Le commerçant baisse ses prix en fin de marché. Il lui arrive aussi de faire des promotions pour attirer du monde : "Les gens viennent ramasser le reste. C'est vraiment une misère. Il faut augmenter les salaires", selon ce professionnel.

Des clients rencontrés qui sont nombreux à ne pas s'arrêter devant les étals des poissonniers et des bouchers, inabordables pour eux. Ils achètent moins certains produits avec l'inflation.

