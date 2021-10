Hausse des prix de l'électricité : arrêt de production et inquiétudes dans les aciéries électriques du Nord

Depuis vendredi dernier, la production est limitée chez LME à Trith Saint Léger, le four tourne essentiellement de nuit en heure creuse. Chez Ascoval, pour le moment pas d'arrêt, mais la CGT est très inquiète et en appelle à l'état.

Le four de l’acierie électrique de LME à Trith Saint Léger tourne de plus en plus en heures creuses la nuit plutôt que la journée. Image d'illustration

Vendredi dernier pour la première fois dans l'histoire de LME le four n'a pas tourné "pour limiter l'impact du coût énergétique sur les résultats", explique Franck Dehon, directeur administratif et financier. Depuis l'usine a tourné au ralenti, essentiellement le soir pour bénéficier des heures creuses. Ce vendredi le four sera encore à l'arrêt de 6h à 22h.

En septembre la facture d'électricité est passée de 2 à 4 millions d'euros pour le site qui emploie 540 salariés, une envolée des prix qui a commencé fin août,

On s'attendait pas à une montée si brutale à la fin de l'été, nous étions sur des prix moyens plutôt de l'ordre de 50 à 60 euros du mégawattheure, on a vu une flambée avec des prix qui ont rapidement dépassé les 100 euros qui sont montés jusqu'à 300 euros sur une journée au mois de septembre, Guillaume Martin, responsable énergie.

L'usine commence à répercuter ces hausses sur ses prix mais l'exercice est délicat, car cette crise ne touche pour le moment que l'Europe et les concurrents sont à l'affût

Malheureusement avec ces prix de l'énergie nous ne sommes plus compétitifs, en tout cas pour exporter ces produits. Le risque est que des producteurs d'acier en Chine, aux États-Unis ou en Amérique Latine pourraient rentrer sans problème sur le territoire européen et vendre des aciers plus bas, Vincent Smeeckaert, directeur industriel chez LME.

Fortes inquiétudes chez Ascoval à Saint-Saulve

Pour le moment chez Ascoval à Saint Saulve, autre acierie électrique, il n'y pas d'arrêt programmé, mais Nacim Bardi délégué CGT est très inquiet pour les prochaines semaines, il en appelle à l'état

La France est quand même producteur d'électricité, c'est quand même invraisemblable ! les pays producteurs de pétrole en font bénéficier la population, si vous allez aux Etats Unis le prix de l'essence il est pas aussi cher que chez nous parce qu'ils sont producteurs de pétrole. Nous on est producteur d'électricité et c'est l'inverse, donc il y a un truc qui tourne pas rond ! On demande à l'état de réagir au plus vite. Il va falloir trouver une solution urgente parce que l'avenir en dépend

Le syndicaliste a l'impression que l'usine qui reprend des couleurs après des années d'incertitude est cassée en plein élan

On a une quatrième équipe, on va monter une cinquième, on a un carnet de commandes bien rempli, on a récupéré la confiance auprès des fournisseurs, et là maintenant c'est un problème qui nous dépasse. C'est bien beau de nous dire qu'il faut faire de l'acier propre avec une filière électrique, si derrière on nous augmente les tarifs, on les multiplie par 2 ou par 3, ça va pas aller

La fonderie Nystar d'Auby tourne aussi au ralenti depuis deux semaines

Dans le Nord, une autre entreprise très énergivore, qui consomme en électricité l'équivalent annuel de la ville de Lille et sa banlieue, a du s'adapter en réduisant jusqu'à la moitié de sa production, c'est la fonderie Nystar d'Auby qui fabrique principalement du zinc. Les trois fonderies du groupe belge ont du réduire la voilure il y a deux semaines.

C'est inédit ! en 20 ans j'ai jamais connu ça, on produit à perte, Xavier Constant, directeur du site

Pour faire face, le directeur ajuste du jour pour le lendemain la production horaire en fonction des prix de l'électricité, avec une réduction qui peut aller jusqu'à 50%. Pour le moment, Xavier Constant assure qu'il n'y aucune incidence sur les 300 salariés, mais alerte "quelques semaines on arrive à tenir, il faut pas que ça dure des années"