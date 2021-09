Hausse des prix de l'énergie : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d’achat des Français ce jeudi soir sur TF1, alors que le prix des énergies ne cesse d'augmenter depuis un an. Gel des tarifs réglementés du gaz jusqu'en avril, baisse de taxe sur l'électricité, voici le détail.

Face à la hausse des prix de l'énergie, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place d'un "bouclier tarifaire" ce jeudi soir au journal télévisé de 20h de TF1. Gel des tarifs réglementés du gaz, baisse des taxes sur l'électricité, voici le détail.

Gel de l'augmentation des tarifs réglementés du gaz

Première mesure annoncée par Jean Castex, le gel des tarifs réglementés du gaz jusqu'en avril prochain, après la hausse de 12,6% qui sera bien appliquée ce premier octobre.

Une mesure déjà testée par le passé, avec de lourdes conséquences. En 2014, le gouvernement de Manuel Valls avait fait passer deux arrêtés pour stopper la hausse des tarifs de l’électricité. Le Conseil d’Etat avait invalidé cette décision et imposé un rattrapage d'un milliard d'euros, prélevés sur les factures des consommateurs, soit 30 euros par consommateur à répartir sur 18 mois en plus des factures normales. Mais Jean Castex l'assure, la baisse des cours mondiaux de l'énergie annoncée au printemps prochain devrait permettre de lisser les rattrapages sur les factures et de rendre la mesure "transparente" pour le porte-feuille des Français.

En revanche le Premier ministre garde pour plus tard le levier des taxes pour réduire le coût du gaz. "Si effectivement les baisses liées aux cours mondiaux ne se produisent pas, alors nous devrons (...) prendre des mesures complémentaires qui pourraient effectivement être des mesures de baisse de taxes", a poursuivi Jean Castex. Pour rappel, les taxes pèsent pour un quart sur le prix du mégawattheure (MWh) de gaz.

Le gouvernement va limiter la hausse de l'électricité à 4% en février 2022

Jean Castex a également annoncé que la hausse du prix de l'électricité sera limitée à 4% en février, contrairement aux projections qui annonçaient une hausse de 12%. Pour ce faire, le gouvernement compte jouer sur le levier des taxes, via un amendement dans la loi de finances pour 2022, sans préciser laquelle serait utilisée pour réduire la facture des consommateurs. .

Pas de nouvelle revalorisation du chèque énergie

C'était une mesure attendue, finalement Jean Castex ne touche pas au chèque énergie, un coup de pouce allant de 50 à 200 euros et destiné aux foyers les plus démunis pour les aider à financer leurs factures d'énergie. Mi-septembre, le gouvernement avait annoncé une aide exceptionnelle de 100 euros supplémentaires pour les 5,8 millions de ménages déjà bénéficiaires de la mesure, versée automatiquement en décembre prochain. Mais Jean Castex a précisé que si les mesures de modération des prix ne suffisent pas, le chèque énergie sera revalorisé.