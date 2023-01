Hausse des prix de l'énergie : comment bénéficier des aides de l'Etat ?

Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie, le Gouvernement a mis en place différents dispositifs d'aide. L'Etat agit en fonction de la taille de l'entreprise et le niveau de sa consommation électrique. Les attestations à remplir et les démarches à effectuer sont accessibles impots.gouv.fr .

Par ailleurs le numéro vert le 08006 000 245 dédié aux professionnels est d'ores et déjà renforcé.

Pour le chèque carburant il faut en faire la demande avant le 28 février

A partir du 16 janvier vous pouvez bénéficier d'un chèque carburant de 100€ sous condition de ressource pour aller travailler. Là aussi, c'est à vous de faire la démarche en passant par le site impots.gouv.fr . Les mineurs de plus de 16 ans au 31 décembre 2021 sont éligibles à cette indemnité. L'indemnité sera versée par personne et non par foyer. Il faut être propriétaire de son véhicule.

Vous avez jusqu'au 28 février pour en faire la demande. A partir de lundi si vous avez des questions, vous pouvez appeler le 0806.000.229 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h.

Les Maisons France Services peuvent aussi vous orienter.