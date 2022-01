Hausse des prix de l'énergie : "ces augmentations seront tôt ou tard payées par le consommateur"

On subit tous de plein fouet des augmentations en série et dans tous les secteurs (gazoil, alimentation...). Ce matin France Bleu Occitanie donne la parole ce matin à l'Asséco, une association de consommateurs.

Les tarifs de l'énergie et des carburants ne cessent d'augmenter : ce sont des dépenses qui plombent nos portefeuilles.

Invité ce matin de France Bleu Occitanie, Jacques Artières. Il est le secrétaire de l'Asséco en Occitanie, une association de consommateurs créée par le syndicat CFDT.

1 euro 58 le litre de gasoil, 1,66 le litre de sans plomb. C'est intenable pour les consommateurs que vous représentez ?

Alors oui, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et d'autant plus qu'on peut craindre que les choses continuent à aller dans ce sens là. Parce que c'est globalement le marché de l'énergie qui est en train d'exploser, parce qu'on ne peut pas le réduire simplement au carburant. C'est une partie de l'équation, mais on est bien dans un contexte international, avec des augmentations qui ont leur explication, mais qui se généralisent sur tous les secteurs.

Si on prend la situation de 2021, l'ouragan Ida aux Etats-Unis, les perturbations dans les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, un hiver rigoureux, on a une consommation qui explose du fait de la relance économique, ce qui fait qu'on consomme plus que ce qu'on produit en pétrole. On est obligés de tirer sur nos réserves.

Mais il y a certains auditeurs qui, je pense, ont du mal à digérer ce matin, que les prix du carburant pourraient encore plus augmenter.

Mais on peut le craindre parce qu'on reste sur des énergies carbonées et qu'on n'a pas changé de logiciel. Et malheureusement, quand on regarde encore une fois ce contexte international, on voit qu'on explose tous les records précédents. On est en 2018 avec un baril de Brent à 80 euros. Hier, ils étaient à 86.

Donc, on voit que ça a des conséquences sur toutes les filières, que ce soit le gaz, y compris le nucléaire, puisque il vient équilibrer la production d'électricité, et tout ce qui est fait avec des carburants fossiles.

La réaction, c'est quoi dans votre association ? Est-ce qu'il y a des adhérents, des familles, qui choisissent de rogner sur certains budgets pour pouvoir continuer à faire leur plein et aller travailler ?

Mais elles le sont, obligées. Pour prendre un exemple très, très marquant : pour une famille qui se chauffe au gaz, entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2021, la facture a augmenté de 500 euros. Donc pour une famille qui avait un budget de 1.000 euros de chauffage, elle est passée à 1.500 euros. Donc forcément, on est obligé de rogner quelque part et ça paraît difficile.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a confirmé que la hausse des prix de l'électricité ne dépassera pas 4% cette année au lieu de 35% prévue le 1er février. C'est une annonce uniquement politique, à trois mois de la présidentielle ou pas ?

Mais on n'est pas dans une période où on prend des positions courageuses, qui sont sur du long terme et qui sont impopulaires. Mais il faut être conscient que ces augmentations ne seront payées par le consommateur tôt ou tard, puisque ce que va encaisse en arrière plan, l'Etat, il le fera payer d'une façon ou d'une autre.

Donc on le paiera sur le régalien, c'est à dire qu'on aura moins d'argent à mettre sur les écoles, sur la police, sur la justice et sur tous les postes qui sont importants et comme on le voit, en tension. Ou alors, on aura d'autres taxes qui apparaîtront d'une façon ou d'une autre. Mais on ne peut pas par un coup de baguette magique éteindre des débats ou des causes qui sont exponentielles.

Le chèque énergie de 100 euros versé à la fin de l'année dernière, est ce qu'il faut qu'il se renouvelle absolument cette année ?

Alors, bien sûr, on a de plus en plus de familles qui sont dans des situations financières délicates. Mais il faut avoir conscience que tout ce qui est mobilisé en dépenses structurelles ne l'est pas en conjoncturelle. C'est-à-dire que, pour faire baisser la facture de ces foyers, la seule solution qui nous paraît intelligente, c'est d'être et sur des économies d'énergie par l'isolation, etc. Je pense notamment à l'amélioration de l'habitat.

Mais aussi par penser autrement, la question de la circulation globale avec des transports en commun et et le faire sur du long terme et le faire massivement avec de gros investissements. Tout ce qu'on consomme en aide immédiate ne le sera pas en investissements lourds qui seront bénéfiques pour l'Etat, les entreprises ou les particuliers.

Vous avez parlé de la rénovation énergétique mais ça coûte quand même cher malgré les aides de l'Etat. Est-ce que vous avez des conseils très pratiques à nous donner ce matin sur la consommation d'énergie ? Baisser son chauffage quand on part de la maison, c'est une bonne idée ou pas ?

Alors ça dépend les maisons, ça dépend de l'isolation, puisque si vous avez une surconsommation derrière pour remettre la maison à niveau, ce n'est pas forcément une bonne idée.

Les bonnes idées résident souvent dans des investissements lourds. Mais il y a des petites combines pour changer le matériel, avec des radiateurs thermostatiques par exemple.

Mais encore une fois, ce sont des petits investissements qui, pour des familles avec des petits revenus, sont quand même des investissements lourds. Donc, il n'y a pas 50 solutions : c'est de travailler sur des énergies décarbonées pour qu'on ait, dans les années qui viennent, le moins de dépendance possible par rapport aux pays étrangers. Parce qu'on est sur la même question pour le nucléaire.

Et de travailler sur des investissements lourds, que ce soit pour les propriétaires ou pour les locataires, avec des aides encore plus massives, pour faire vraiment des économies et arrêter avec ces passoires thermiques qui sont une véritable catastrophe. Il faut aussi, bien sûr, travailler sur la question des transports.