Hausse des prix de l'énergie : des collectivités alsaciennes voient leur facture s'envoler

La flambée des prix de l'énergie frappe aussi les collectivités locales. En Alsace, certaines communes voient leur facture de gaz et d'électricité s'envoler. Pour équilibrer les budgets, des animations pourraient être annulées.

La flambée des prix de l'énergie ne touche pas uniquement les particuliers et les entreprises. Les collectivités locales sont en première ligne car elles ne bénéficient pas du bouclier tarifaire.

Vers des annulations d'animations ?

En Alsace, certaines communes qui étaient justement en train de renégocier les tarifs énergie en ce début d'année ont vu leur facture doubler entre 2021 et 2022. C'est le cas à Marlenheim. Selon le maire de cette commune du Bas-Rhin, le budget énergie est passé de 187 000 euros en 2021 à plus de 375 000 euros en 2022. "Les écoles vont continuer à être chauffées mais nous avons revu le fonctionnement des chaudières notamment pour le week-end et les vacances scolaires, explique Daniel Fischer à France Bleu Alsace. Je regrette, peut-être que ça viendra encore, de ne pas avoir de réponse de la part de l'Etat."

"J'ai écrit un courrier à Madame la Préfète pour l'alerter de la situation", explique de son côté Vincent Debès président de l'association des maires du Bas-Rhin. "La situation pose de gros problèmes. C'est très brutal. On risque pour équilibrer certains budgets de réduire des animations voire d'en annuler".

Limiter les trajets en voiture

D'autres communes sont moins exposées. C'est le cas des 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg qui ont des tarifs bloqués jusqu'en 2024. Mais elles ne sont pas totalement à l'abri pour autant. En raison de la hausse des prix des carburants, des municipalités ont déjà prévenu des services pour leur demander de limiter les trajets en voiture non-indispensables.