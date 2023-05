Hausse des prix de l'énergie : des communes alsaciennes toujours dans le rouge

Avec le retour des beaux jours, on coupe le chauffage et on allume moins les lumières. L'occasion de faire le bilan de la consommation d'énergie des communes alsaciennes pour cet hiver. Pour éviter une explosion des factures en raison de la hausse des prix de l'énergie, la plupart des mairies avaient pris des mesures.

Strasbourg s'en sort bien

A Strasbourg, la facture d'électricité a baissé de 15% entre octobre et décembre. Cela a permis d'économiser un million d'euros. La mairie a choisi d'éteindre les bâtiments publics sauf la cathédrale et de diminuer le chauffage à 19 degrés.

Des petites communes comme Bourgheim ou Sentheim retombent sur leurs pattes aussi, grâce à une baisse de l'éclairage public. Elles ont également pu bénéficier d'aides de l'Etat et du bouclier tarifaire.

En revanche, d'autres communes, souvent de taille moyenne, sont toujours dans le rouge. C'est le cas de Barr dans le Bas-Rhin. La consommation d'énergie de la commune a baissé mais la facture a explosé. Le trou dans les finances n'a toujours pas été résorbé, et cela freine les investissements prévus par les élus. A Sainte-Marie-aux-Mines, là aussi la maire s'inquiète. Elle a décidé de garder ouverte la piscine pour l'apprentissage de la natation mais cela a pesé sur les finances.