Hausse des prix de l'énergie : Facture salée chez Maïsadour

Jean-Louis Zwick, directeur du pôle animal et végétal de Maisadour, coopérative agricole basée à Haut-Mauco, qui regroupe de grandes entreprises de l'agro-alimentaire comme Maison Delpeyrat, est aujourd'hui formel. La hausse des prix de l'énergie est durement ressentie par l'entreprise : "Jusqu'à présent, par rapport à l'exercice passé, on a multiplié nos coûts par deux. On est passé de 400 000 € à 800 000 € sur le site où nous nous trouvons (le site de SOAL, Sud-Ouest Aliment). Et si on regarde au niveau du groupe, on est passé d'un budget de 7 millions d'euros d'énergie à 15 millions d'euros d'énergie sur l'exercice passé. Et on va encore augmenter sur l'exercice prochain avec la hausse récente. On va multiplier par trois par rapport à un budget normalisé sur le groupe Maïsadour."

Ce qui augmente le plus, c'est notamment la manutention, les presses utilisées dans les usines : "On a des presses qui ont des puissances de 100 kilowatts, ce qui fait que ça consomme de l'électricité, et on est dans un modèle où on est dans l'obligation de granuler les aliments pour que les animaux puissent le manger. On a également un traitement thermique pour l'hygiène et les aliments à destination de tout ce qui est reproducteur. Et là, on a besoin de chauffer l'aliment avec de la vapeur qui est produite à partir de gaz naturel et obligation de le faire pour avoir une sécurité sanitaire au niveau des aliments".

Un travail sur les moyens de production

Pour faire face à cette hausse considérable à tous les niveaux des prix de l'énergie, plusieurs leviers ont déjà été activés. "On a travaillé sur la partie séchage de maïs", confie Jean-Louis Zwick. "On travaille depuis quatre ans sur l'optimisation du rendement des séchoirs, avec une meilleure utilisation de la combustion du gaz. Nous avons également mis en place un certain nombre de moyens, par exemple des moteurs électriques, avec des aimants permanents qui permettent de diminuer entre 10 voire 15 % la consommation électrique."

Il va falloir répercuter toutes ces hausses en chaîne

Le modèle économique de Maisadour se retrouve aujourd'hui malgré tout fragilisé. "Est-ce qu'on va pouvoir produire les aliments pour les animaux? Oui. Par contre, ça fragilise notre modèle économique. Il va falloir répercuter toutes ces hausses en chaîne. Ça veut dire qu'il va falloir augmenter les prix de vente des volailles, des canards, des cochons, de tout ce qui est produit à partir des aliments ou à partir de maïs ou à partir de blé dans la chaîne alimentaire. Et donc il va falloir augmenter les prix à la distribution et le consommateur devra à un moment donné s'acquitter de cette augmentation de prix. Les calculs qui ont été faits, c'est qu'il faut qu'on passe entre 7 et 10 % d'augmentation de prix au niveau des consommateurs".