Hausse des prix de l'énergie : "il n'y a plus de place aujourd'hui pour les PME"

Va-t-on vers une multiplication des défaillances d'entreprises ? En tout cas, elles sont de plus en plus nombreuses à évoquer des difficultés face à la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer une série d'aides à destination des boulangers. Mais tous les secteurs sont confrontés à ces hausses.

"Une facture à 80 000 euros l'année"

À Poitiers, le gérant de l'enseigne de restauration rapide Chicken-Factory a vu sa facture d'électricité passer de 1 500 à plus de 6 000 euros par mois. "Aujourd'hui, je reçois une facture à 80 000 euros l'année. Comment je fais ? ! On est que des PME. On ne peut pas payer de telles sommes, rappelle Abde Aggoune le gérant. Je peux comprendre des confrères qui ferment."

Avec ces augmentations à répétition, Abde Aggoune a vu sa marge disparaitre petit à petit. "Ce qui nous permettait de prendre un salaire, de rembourser les prêts, on ne l'a plus !". Le chef d'entreprise a surtout le sentiment que les règles du jeu ont changé en quelques mois. "Par exemple, on a deux grosses friteuses pour notre poulet. Quand on s'est installé en 2020, on cherchait des machines efficaces, faciles d'utilisation, d'entretien. Aujourd'hui, non, ce n'est plus ça. On va chercher une machine économe."

"Il n'y a que les très grosses entreprises qui peuvent survivre"

Pour tente de faire face, il a déjà augmenté légèrement ses prix en 2022. Mais dans un secteur ultra-concurrentiel, il ne peut pas faire plus. "On cherche à faire des économies. Par exemple, on a acheté des congélateurs comme ceux chez les particuliers et on va éteindre nos chambres froides. Ça va permettre de limiter la consommation d'électricité. On a vu aussi avec nos fournisseurs pour plus de livraisons car on pourra moins stocker."

Mais il le sait, ces mesures, c'est pour gagner du temps. Il attend une baisse rapide des prix de l'énergie ou des aides de l'Etat sinon il ne pourra pas continuer "Il n'y a plus de place pour les PME. Il n'y a que les grosses entreprises avec beaucoup de chiffre d'affaires qui peuvent absorber des hausses aussi fortes. Mais nous, les petites entreprises, on ne peut pas. On ne peut pas survivre."