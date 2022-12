Hausse des prix de l'énergie : l'heure des comptes pour les piscines du Nord Franche-Comté

La consommation d'électricité a baissé de 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne de cette même semaine les années précédentes, calcule RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Les particuliers mais aussi les entreprises et les services publics obligés de faire des efforts face à la hausse des prix de l'énergie. Chauffées à l'électricité, au fuel ou encore au bois....les piscines doivent repenser leur fonctionnement. Celles d'Etueffont et de Sochaux, ont déjà mis en places des mesures. Mais pour 2023, elles réfléchissent à d'autres solutions.

Cette année, la piscine d'Etueffont dans le nord Territoire a déjà diminué la température de l'eau dans les bassins de 28 à 27 degrés. En 2023, l'eau restera plus froide d'un degré. Damien Bugnon, le directeur du suite, estime qu'il faudra faire plus de vérifications pour éviter de gaspiller de l'énergie et de voir la facture flamber : "Nous allons renforcer le contrôle de la quantité d'eau utilisée, le réglages des robinets, des douches et des pompes de circulation. Ca permettra au moins de limiter la casse".

A La Citédo, des horaires modifiés

Pour répondre au plan de sobriété énergétique du gouvernement et faire face à l'explosion des coûts, l'espace aquatique La Citédo à Sochaux refuse d'augmenter ses tarifs ou de fermer de façon prolongée, "c'est notre devoir de service public de rester ouvert, notamment pour que les scolaires puissent continuer à venir apprendre à nager", justifie Damien Bugnon, le directeur. Les cinq bassins sont chauffés au bois , une énergie moins chère que l'électricité ou le gaz, mais dont le coût a tout de même augmenté de plus de 20%. L'électricité permet essentiellement de faire fonctionner les pompes de filtration et les jets massants. "Nous ne ferions que de très faibles économies en baissant la température des bassins, ce n'est pas la bonne solution", continue le gérant. Pourtant, sans aucune mesure, le coût de fonctionnement du site pourrait augmenter de 360 000 euros en 2023.

loading

La direction a donc pris la décision de modifier les horaires d'ouverture à partir du 3 janvier : "Le site sera séparé virtuellement en deux zones, avec un espace "sport" et un espace "détente". Chaque espace aura des horaires spécifiques, basés sur les moments où la fréquentation est la plus faible". Concrètement, la "zone sport" sera ouverte de 10h à 19h en continu tous les jours de la semaine (sauf le mercredi : 9h-17h30). La "zone détente" ouvrira en coupure, tous les jours de la semaine de 10h à 12h puis de 16h30 à 19h (sauf le mercredi : 9h-17h30). Le week-end, l'intégralité du site sera ouvert de 9h à 16h. Un changement d'horaires qui ne permettra pas d'amortir l'intégralité de la hausse des prix de l'énergie. La direction affirme être en discussion avec Pays de Montbéliard Agglomération pour une dotation complémentaire.