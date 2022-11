Hausse des prix de l'énergie : l'inquiétude du syndicat de la boucherie de la Mayenne

Devant l’Assemblée nationale, les artisans bouchers-charcutiers se réunissent ce mardi 29 octobre pour alerter l’état sur la hausse des coûts de l’énergie. Parmi eux, Patrice Meignan, président du syndicat des boucheries mayennaises et boucher à Laval.

Une première depuis plus de 20 ans

C'est la première manifestation des bouchers-charcutiers en 20 ans, selon la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteur (CFBCT). Le secteur subit de plein fouet la crise énergétique et pour continuer à vivre de leur métier, Patrice Meignan explique, qu'ils n'ont "pas d'autre choix que de répercuter l'augmentation des factures d'électricité sur les prix proposés aux clients".

D'après l'INSEE, le coût de la viande a bondit de 8.8% en Juillet 2022, par rapport à l'an dernier. Pour le représentant du syndicat des bouchers mayennais, cette situation n'est plus vivable : "Dans ma boucherie, à Laval, j'ai augmenté mes prix d'un voir de deux euros le kilo de poulet. Si je continue à faire monter les prix, les clients ne seront plus au rendez-vous. Au sujet du soutien gouvernemental aux entreprises proposé ce samedi 26 novembre, Patrice Meignan le juge "insuffisant et trop flou", pour réellement venir en aide aux artisans.

"Le prix de la viande augmente, mais la paie non"

Le représentant syndical des artisans bouchers l'avoue, pour équilibrer la balance financière de leurs commerces, augmenter les prix aux consommateurs devient une nécessité.

Dans la boucherie des Pommerais, au nord du centre-ville lavallois, les clients pestent devant l'étalage de viandes rouges, "5.95 euros le kilo de pilons de poulets, c'est cher !", s'exclame Kamel, habitué du magasin.

Avant, il consommait de la viande au moins trois fois par semaine, aujourd'hui il n'en mange plus qu'une fois par semaine. Devant le prix du kilo de merguez, il souffle : "Les merguez ont pris un euros en plus, les 5 kg de blanc de poulet là, c'était 18 euros il y a encore un mois, maintenant c'est 22 euros, la différence on l'a sent bien, le prix de la viande augmente, mais la paie non !"

De l'autre côté de la vitrine de viande, Solène scrute les côtelettes, chez elle, on est "très viande" comme elle dit : "À la maison, la viande c'est tous les jours, même si ça fait mal au budget, j'en achète quand même, mais je réduis les quantités, au lieu de prendre 1 kg de bœuf par exemple, je n'en prends que 500 grammes", concède-t-elle.