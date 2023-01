Hausse des prix de l'énergie : le mode d'emploi du dispositif simplifié d'aides aux artisans normands

Ne restez pas seuls ! Voilà le message envoyé par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Normandie et la Direction des finances publiques aux TPE en difficulté. Pour soutenir les entreprises touchées par la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d’aide pour faire face à l'augmentation des dépenses de gaz et d'électricité. Cela concerne 75.000 entreprises des métiers de l'artisanat en Normandie. Un dispositif simplifié, mis en place depuis le 1er janvier et pour toute l'année 2023.

A la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Normandie, 12 conseillers environnement sont à pied d'œuvre depuis quelques jours pour répondre aux appels, dont Bruno Lemière. "Il y a des gens inquiets forcément. Un peu déboussolés parce qu'il y a pléthore de mesures et donc ils ne savent pas s'ils peuvent prétendre à tout et comment le faire". Pour rassurer les artisans, et leur expliquer ce à quoi ils ont droit et comment l'obtenir, les conseilleurs environnement ont donc pour mission première de prendre contact avec toutes les TPE concernées par les dispositifs. A commencer par les boulangers, les plus nombreux. Ils sont 1950 en Normandie, 717 rien qu'en Seine-Maritime. C'est le département français qui en compte le plus par habitant. Mais le dispositif s'adresse à toutes les TPE précise Christophe Doré, le président de la CMA Normandie. "Parce que celles qui sont en dessous des 36 kVA, c'est à dire qui sont protégées par le bouclier tarifaire, c'est important qu'elles le sachent et elles ne le savent pas toutes".

Pour certaines TPE, les plus énergivores, le prix moyen du MWh sera limité a 280 euros. Elles pourront aussi bénéficier de l'amortisseur électrique et d'une aide au paiement des factures d'énergie . Des aides cumulables et surtout la demande a été simplifiée. " L'attestation sur l'honneur est simple à remplir et il n'y a besoin d'aucun justificatif" explique le directeur régional des Finances publiques, Denis Giroudet. Le gouvernement a annoncé aussi la possibilité d'un report des cotisations sociales et des facilités de paiement des cotisations fiscales. Et dans chaque département normand, le service des impôts a mobilisé un conseiller de sortie de crise qui sera joignable à tout moment par téléphone pour répondre aux questions des chefs d'entreprise. Toutes les informations sur les aides de l'État sont sur le site internet impots.gouv.fr.