Hausse des prix de l'énergie : les contrats "ne sont plus adaptés", selon le président de la CMA Normandie

Engie, EDF ou Total Energie, les fournisseurs d'énergie étaient convoqués ce mercredi matin par le ministre de l'Economie Bruno le Maire, qui les accuse de "ne pas suffisamment jouer le jeu" avec leurs clients, et notamment les PME. Objectif de cette réunion : garantir des tarifs "raisonnables" aux entreprises artisanales, alors que les prix augmentent et que de nombreux contrats d'énergie arrivent à échéance et doivent être renouvelés.

"Laisser la possibilité de pouvoir renégocier son contrat"

"Certains collègues s'aperçoivent que leur contrat n'est plus adapté, confirme Christophe Doré, coiffeur, maire de Bolbec (Seine-Maritime) et président de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de Normandie. Surtout pour ceux qui ont des fours ou des chambres froides, il y a de grosses difficultés, ce sont des gros consommateurs. Ceux-là arrivent sur le marché dérégulé et la facture commence à devenir lourde, voire très très lourde."

"Il faut laisser la possibilité à chaque artisan de pouvoir déjà renégocier son contrat avec son fournisseur, de manière à ce qu'il puisse rentrer dans la partie bien fixe et bien régulée du marché, plaide ce mercredi Christophe Doré. Il faut aussi que l'on puisse avoir un petit peu de temps pour se retourner parce que là, on est dans des délais très très courts. Et puis surtout avoir la garantie que l'on puisse pérenniser ces tarifs sur du long terme. C'est ce que nous demandons au gouvernement parce que sinon, les amplitudes horaires de nos magasins vont être fortement diminuées pour pouvoir s'adapter et diminuer le coût de l'énergie au quotidien."

"Un collègue boucher me disait qu'il avait réduit de 3 h dans la semaine son amplitude horaire", raconte encore le président de la CMA Normandie, qui martèle : "Il faut que ces tarifs soit régulés, qu'on puisse travailler normalement. Sinon, c'est le consommateur qui va payer le surcoût ?"