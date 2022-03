Alors que la trêve hivernale s'achève, ce jeudi 31 mars, Sabine Bondois, présidente de Habitat et Humanisme en Seine-Maritime était l'invitée de France bleu Normandie. La précarité et le mal logement risquent d'empirer avec l'inflation et le prix de l'énergie qui augmente, s'inquiète-t-elle.

Hausse des prix de l'énergie : les précaires en première ligne, alerte l'association Habitat et Humanisme

La précarité et le mal logement ont augmenté avec la crise sanitaire.

"Avec l'inflation et les charges énergétiques qui augmentent, les familles vont être en difficulté", craint Sabine Bondois, présidente de Habitat et Humanisme en Seine-Maritime et invitée de France bleu Normandie, ce jeudi 31 mars ; ce jour, qui marque la fin de la trêve hivernale.

Remplir les logements vacants

"Dans les années à venir, les locataires auront du mal à payer leurs loyers, ça, c'est certain, poursuit-elle. Quand on est au RSA, c'est difficile de pouvoir payer son loyer."

L'augmentation des charges va peser lourdement sur les locataires précaires : "Il faut des aides ciblées, autrement les familles ne pourront pas subvenir à leurs besoins".

Entretien avec Sabine Bondois, présidente de Habitat et Humanisme en Seine-Maritime Copier

"Il faut travailler pour remplir les logements vacants", demande Sabine Bondois. Ils représentent environ 10% des logements selon l'association "Droit au logement". "Il y a plusieurs raisons : soit les propriétaires sont frileux parce qu'ils ont eu des difficultés [avec des locataires] ou parce que les logements ne sont plus aux normes", dit-elle.

C'est aussi le rôle d'Habitat et Humanisme : contacter et accompagner les propriétaires, les rassurer et leur donner une garantie en louant le logement pour ensuite le sous-louer au locataire précaire.