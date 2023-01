Hausse des prix de l'énergie : un 06 et un mail pour aider toutes les entreprises de Dordogne

C'est l'une des inquiétudes des chefs d'entreprises de Dordogne, la hausse des factures de l'énergies. Certains reçoivent des simulations parfois inquiétantes pour les prochains mois. En ce qui concerne l'électricité, "il existe des aides" martèle le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne "mais on s'est rendu compte que l'ensemble de ces mesures pouvaient être confuses et on doit mieux les expliquer et s'assurer que les entreprises savent qu'ils y ont droit".

Les boulangers ont notamment exprimé leurs inquiétudes, c'est pourquoi la chambre des métiers de la Dordogne est en train d'appeler personnellement les 369 boulangeries du département. Certaines se sont aperçues qu'elles n'avaient pas demandé des aides auxquelles pourtant elles avaient droit. Le préfet rappelle que ces aides s'adressent à tous les secteurs.

Un numéro de téléphone portable

Pour faire connaître et orienter les entreprises, un numéro de téléphone portable 06.12.32.41.04 et une adresse mail ont été créés : codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr. Au bout du téléphone, les équipes en Dordogne de Corinne Ducasse conseillère départementale à la sortie de crise aux Finances publiques.

Les agents peuvent guider par téléphone ou bien fixer un rendez-vous dans les centres des finances publiques de Périgueux, Bergerac, Sarlat et Ribérac pour remplir ensemble les formulaires de demandes d'aides. "On est dans les derniers mètres de l'accompagnement du service public" déclare Didier Bianchini à la tête de la direction départementale des finances publiques en Dordogne.

Je suis une TPE et mon compteur est en dessous de 36kW

Toutes les TPE (les très petites entreprises), c'est-à-dire celles qui emploient de dix salariés et qui utilisent un compteur jusqu'à 36 kW peuvent bénéficier du bouclier tarifaire. La hausse du prix de l'électricité est alors limitée à 15%.

Cette aide s'adresse aux entreprises qui ont un compteur en dessous de 36kW. Pour en bénéficier, il faut télécharger une attestation d'éligibilité soit sur le Ministère de l'économie et des finances ou bien sur le site des impôts.

Je suis une TPE/PME et mon compteur est au dessus de 36kW

Pour ces entreprises (TPE et PME) qui ont un compteur plus important (au-delà de 36kW), il existe le dispositif "amortisseur d'électricité". Il permet d'obtenir une aide qui prend en charge "jusqu'à 20% de la hausse de la facture".

Cette aide est valable pour les TPE et les PME mais pour les TPE, elle vient en complément de la "garantie de prix" qui obligent les fournisseurs d'énergie à plafonner le prix de l'électricité pour les TPE à plus de 280 euros / Mégawattheure en moyenne sur cette année (les prix étaient montés jusqu'à 1.100 euros en 2022).

Là aussi, pour bénéficier de cette aide, il faut télécharger l'attestation d'éligibilité soit sur le Ministère de l'économie et des finances ou bien sur le site des impôts.

Ma facture d'électricité a augmenté de 50%

Pour toutes les entreprises en Dordogne, il existe un guichet d'aide au paiement des factures. Cela concerne les TPE, PME et grandes entreprises.

Elles y ont toutes droit si les hausses de prix représentent plus de 3% du chiffre d'affaires en 2021 ou dont la facture d'électricité connaît une hausse de plus de 50% par rapport en 2021.

Le formulaire à remplir est différent de celui pour l'amortisseur d'électricité et pour le bouclier tarifaire. Il est disponible sur l'espace professionnel sur le site des impôts.