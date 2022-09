Hausse des prix de l'énergie : "on va vite être pris dans la seringue", témoigne le maire de Sarralbe

Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe, l'invité de la matinale de France Bleu Lorraine ce lundi 19 septembre, s'inquiète de la hausse des prix de l'énergie. "Cet hiver, on va facilement pouvoir baisser le chauffage dans les locaux municipaux, mais à l'Ehpad ce n'est pas possible, nos aînés ont besoin d'une vraie chaleur", explique l'élu en réaction à la demande gouvernementale de ne pas chauffer à plus de 19 degrés dans les bâtiments publics.

Maintenant, on consomme plus d'électricité en été qu'en hiver" - Pierre-Jean Didiot, maire de Sarralbe

Mais le véritable problème, c'est la facture d'électricité de cet été. "On paie plus cher en été qu'en hiver maintenant, parce qu'il a fait très chaud et qu'on a dû déclencher la clim pour rafraîchir les seniors", détaille Pierre-Jean Didiot. Le maire de Sarralbe prévoit un triplement des coûts pour l'année prochaine. Et il ne sait pas du tout comment absorber cette hausse.

Des économies grâce à l'extinction des éclairages publics entre 23 heures et 5h30

"On ne peut pas répercuter la hausse auprès de nos résidents en Ehpad, donc financièrement, très rapidement, nous allons être dans une situation compliquée, totalement pris dans la seringue". Et ça, malgré les économies réalisées grâce à l'extinction des éclairages publics entre 23 heures et 5h30.

Cette décision permet à la commune de "diviser par deux la facture", mais avec une augmentation des coûts de l'électricité estimée à "200.000 euros rien que pour cet automne", la commune de 4.500 habitants cherche encore une solution pour éviter les coupures de courant cet hiver.