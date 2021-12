Hausse des prix de la viande : effet domino de l'éleveur au consommateur mayennais

Après l'essence et l'électricité, les prix de la viande augmentent depuis quelques semaines, et pèsent sur le portefeuille des Français à l'approche des fêtes de fin d'année. Une situation due à la hausse des charges des éleveurs, notamment concernant l'aliment.

Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses ces derniers jours : les prix de la viande ne cessent d'augmenter. Elle est estimée entre 2 centimes et un euro du kilo.Après la hausse des coûts de l'essence et de l'électricité, c'est une charge de plus dans le portefeuille des Français à l'approche des fêtes de Noël.

Le filet de boeuf va commencer à être hors de prix

Aurélien est boucher à Château-Gontier en Mayenne. Tous les ans, à cette période, il constate une hausse des prix de la viande "mais cette année, c'est une première, s'étonne-t-il. Le filet de boeuf, ça va commencer à être hors de prix. A 15 jours des fêtes, c'est la pièce qui augmente le plus. À l'achat, je suis rendu à 33 euros le kilos. Alors que l'année dernière, j'étais à 28/29." Pour ne pas trop augmenter les prix pour ses clients, il a décidé de rogner sur ses marges. "Je ne peux pas le vendre 70 euros le kilo, ce n'est pas possible".

Une hausse "indispensable"

Et c'est pareil pour tous les bouchers, dans tous les magasins ... En cause : l'augmentation des charges pour les éleveurs, notamment celle liée à l'alimentation des animaux. Le blé notamment coûte de plus en plus cher. Et cela créé un effet domino sur toute la filière. Michaël Chauveau est éleveur de bovins. Depuis quelques temps, il vend aux abattoirs sa viande 20 à 40 centimes plus cher du kilo. "C'était indispensable, défend-il. Nous, on a des coûts de production qui sont de plus en plus élevés. On avoisine les 100 euros la tonne sur les matières premières, les aliments. C'est du jamais vu, mais si notre matière première augmente, il faut une augmentation de nos prix, sinon on ne sera plus là".

Et c'est donc une hausse qui se répercute donc sur le consommateur. Et qui n'est même pas suffisante pour couvrir toutes les dépenses des éleveurs selon certains professionnels du secteur. "S'il fallait que la viande soit vendue au pro-rata de l'augmentation des aliments, faudrait qu'elle soit beaucoup plus chère", explique Michel Bouvier, acheteur auprès des éleveurs mayennais. Pour beaucoup d'éleveurs, mais aussi d'abattoirs et d'acheteurs, si les prix n'augmentent pas en conséquence, la situation pour les agriculteurs risque de se dégrader.