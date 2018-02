Le stationnement à Aix et Marseille coûte cher, les salariés qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler, crient au scandale. Devant la polyclinique du Parc Rabot à Aix, par exemple, les salariés ne peuvent pas stationner plus de 5 heures au même parking.

Marseille, France

Sur le parking du lavoir, en contrebas de la polyclinique du Parc Rabot à Aix, les prix "sont devenus exorbitants" pour Linda, venue rendre visite à son beau-frère malade.

Depuis le 1er janvier 2018, c'est 10 euros pour se garer 3 heures, 17 euros pour 4 heures et carrément 33 euros les 5 heures. "Bientôt, ça nous coûte plus cher de venir travailler que de rester à la maison", s'exclame Aurore, secrétaire aux admissions de la polyclinique.

Le pire c'est que le stationnement est limité à 5 heures. Mais beaucoup de salariés à la polyclinique font des journée bien plus longues avec de bas salaires.

Une amende pour ceux qui restent plus de 5 heures

Les salariés de la polyclinique ont donc écrit une lettre à Maryse Joissains, la maire d'Aix-en-Provence, pour lui demander de revenir à des tarifs plus raisonnables. Pour l'instant, ils n'ont pas obtenu de réponse.

Contactée à ce sujet par France Bleu Provence, visiblement embarrassée par la question, la mairie s'est contentée de nous répondre que les services municipaux prévoient d'appliquer des tarifs moins élevés dans ce quartier et à une durée de stationnement allongée, au-delà des 5 heures.

A Marseille, ce sont surtout les amendes qui provoquent la gronde des salariés. Avec le système de scan, une voiture prend désormais en photo vos plaques d'immatriculation et vous verbalise directement.

Pourtant, de nombreux travailleurs marseillais sont obligés de prendre leur véhicule pour exercer leur métier. C'est le cas d'Eric, vendeur de fruits et légumes : "On ne peut pas se garer, les horodateurs c'est hors de prix et les parkings c'est excessif. J'ai 2-3 PV par mois".

Même chose pour ce vendeur dans un bureau de tabac, il habite dans le 15ème arrondissement et travaille sur le boulevard de la Libération. Dans son quartier pas de tram ni de métro, il est obligé de venir travailler en voiture : "Je prends énormément d'amendes. J'en ai eu pour 1380 euros récemment. J'ai dû m'organiser pour payer petit à petit".