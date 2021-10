Hausse des prix des carburants : "Ce sont des loisirs en moins" disent des Tarnais

Le prix de l’essence n’a jamais été aussi haut. Selon les chiffres publiés par le ministère de la transition écologique lundi dernier, le prix du gazole a atteint la semaine passée 1,5354 euros le litre. Le SP95 a lui dépassé la barre symbolique des 1,60 euros. C’est le niveau atteint en octobre 2018, juste avant la crise des gilets jaunes.

Une flambée des prix des carburants qui commence à peser sur le budget des ménages d’autant que le gaz, le fuel et l’électricité sont aussi concernés par cette hausse. On commence à compter sérieusement à la pompe. Surtout pour ceux qui habitent loin de leur travail, dans les zones rurales et les petites villes.

Un resto, une sortie en moins

C’est le cas à Gaillac, à la pompe Leclerc sur le bord de l’A68, où s’arrêtent de nombreux automobilistes qui font beaucoup de route et travaillent à Toulouse. Raphael habite entre Gaillac et Vaour. Il travaille à Gaillac, mais doit se rendre régulièrement à Toulouse. Et il doit avec sa famille réduire le budget des sorties avec la flambée des cours du carburant. "C’est cher, on se fait assassiné pour aller travailler. C’est en moyenne 80 euros de plus par mois. C’est un resto, un loisir que nous ne pouvons plus faire. Et je suis en pleine campagne, il n’y a pas de transport en commun. Alors on ne peut pas faire autrement."

On s'interroge avant d'aller voir des proches

L’idée c’est surtout de laisser la voiture au garage le week-end. Gérard explique que le camping car ne bougera pas beaucoup cet automne. " Il consomme beaucoup. Ou alors nous n’irons pas loin." Même chose pour Didier qui fait tous les jours le trajet entre Colomiers et Gaillac pour aller travailler. "Je suis prêt à diminuer les trajets qui ne sont pas obligatoires, pour les ballades dominicales par exemple." Et on y pense même quand on va voir la famille ajoute Karine : "Même quand j’emmène mes filles chez papy et mamie… on y réfléchit. J’espère qu’on ne va pas s’empceher de les voir, mais en tout cas on fait attention. On essaie de voir tout le monde qu’en on fait le déplacement."

En moyenne, les français consacrent 1500 euros par an environ à l’achat de carburant.