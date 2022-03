Hausse des prix des carburants : des blocages en cours à la raffinerie Total de Feyzin, dans le Rhône

Les routiers, les taxis ou les agriculteurs réclament plus d'aide pour compenser la hausse des prix des carburants et mènent ce lundi 21 mars des actions de blocage dans plusieurs villes de France, et notamment à la raffinerie de Feyzin, dans le Rhône.