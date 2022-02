Hausse des prix des carburants : le député mayennais Guillaume Garot écrit au Premier ministre

Dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex, le député de la Mayenne Guillaume Garot demande un soutien financier pour les ménages les plus modestes qui font face à la hausse des prix des carburants et qui prennent leur voiture au quotidien pour aller travailler.

"C'est injuste" écrit Guillaume Garot ce jeudi 10 février 2022 au Premier ministre. Le parlementaire mayennais réclame que la revalorisation liée au calcul des indemnités kilométriques pour les ménages imposés déclarant leur frais professionnels concerne aussi les Français les plus modestes et qui ne paient pas d'impôts.

"De très nombreux professionnels, comme les aides à domicile, qui roulent beaucoup et pour qui le véhicule est un outil de travail, mais qui ne sont pas imposables compte tenu de leurs revenus modestes, se voient exclus de cette mesure, alors même qu’ils sont les premiers à pâtir de la hausse sans précédent des prix des carburants" estime le député.

L'ancien maire de Laval demande que les ménages non-imposables bénéficient eux aussi du rehaussement de 10% du barème permettant de calculer l’indemnité kilométrique. Et notamment les aides à domicile aux revenus modestes.

Un chèque carburant pour les travailleurs

Guillaume Garot propose aussi la mise en place d'un chèque carburant mensuel de 50€ pour les travailleurs touchant moins de 1.700 euros et qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. "Pour les ménages non imposables qui ne peuvent se passer de voiture, l’augmentation des prix des carburants depuis la rentrée représente en moyenne entre 30 et 50 euros par mois, soit beaucoup plus que les 100 euros de la prime inflation" ajoute le parlementaire.