Hausse des prix des carburants : le gouvernement fera des annonces "ce mercredi soir ou ce jeudi"

Baisse des taxes ? Création d'un chèque carburant ? L'exécutif annoncera "ce soir ou demain" quelle(s) mesure(s) il compte mettre en œuvre pour faire face à la hausse du prix des carburants. "Il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude" et aucune n'est "exclue", a répété le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. "Hier encore, il y avait des interrogations" quant à la nature de la réponse à apporter, a indiqué une source gouvernementale à franceinfo. "La baisse des taxes et le chèque carburant ont des avantages et des inconvénients". Le chef du gouvernement Jean Castex a déjeuné ce midi avec le président de la République, Emmanuel Macron.

Un dispositif "simple"

L'exécutif veut mettre sur pied "un dispositif juste, équitable et efficace, pas une usine à gaz" et éviter, dans le même temps, "que certains, pour des questions de seuil, se sentent exclus" comme "les classes moyennes supérieures". "On ne veut pas, après les Gilets jaunes avoir une manif des cols blancs", a martelé la source gouvernementale jointe par franceinfo qui observe que "chaque candidat [à la présidentielle] de l'opposition y va de sa proposition".