Hausse des prix des carburants : les Alsaciens se ruent sur le bioéthanol

Le gouvernement a promis une remise de 15 centimes à la pompe pour tout le monde, dès le 1er avril et pour quatre mois. Il s'agit bien sûr de tenter de contrer la hausse des prix des carburants. Car ils restent très élevés, avec notamment la guerre en Ukraine. Près de 2 euros le litre dans de nombreuses stations services dans le Bas-Rhin en Alsace par exemple. Le pouvoir d'achat et les problèmes liés aux pris de l'énergie, c'est d'ailleurs l'une de vos préoccupations principales, si l'on en croit les résultats de notre enquête France Bleu "Ma France".

Alors beaucoup décident de se tourner vers le bioéthanol, un carburant beaucoup moins cher, mais qui demande de faire équiper sa voiture.

Un garagiste installe un boîtier bioéthanol dans un moteur © Radio France - Antoine Balandra

Du coup, les garagistes de Strasbourg sont pris d'assaut. Au garage Claudé à Illkirch, le patron ne touche plus terre. Les demandes pour équiper les voitures en boîtier bioéthanol explosent ces derniers jours. "On a énormément de demandes. Voyez notre boîte mail. Il y a un nombre important de demandes. Et j'ai reçu une vingtaine d'appels rien que ce matin" dit Matthieu Nuss le gérant.

Plusieurs mois d'attente

Tout le monde veut équiper sa voiture avec le kit de conversion au bioéthanol. A 87 centimes le litre en moyenne, soit près d'un euro vingt de moins qu'un litre de sans plomb 95, le E85 est en train de devenir le Graal pour de nombreux conducteurs. Julien, un automobiliste alsacien a déjà franchi le pas il y a quelques mois et équipé sa voiture d'un boîtier bioéthanol. "Aujourd'hui je fais 600 km avec la voiture familiale, cela me coûte maximum 40 euros. Cela divise par deux le budget carburant" dit-il. Et Julien a même convaincu plusieurs de ses collègues. "Depuis quelques semaines, j'ai plusieurs collègues qui me posent des questions. Ils réfléchissent à franchir le pas et à changer leurs habitudes" explique-t-il.

Mais il faut donc d'abord équiper sa voiture. Et vu la demande, mieux vaut être patient. Le gérant du garage Claudé, Matthieu Nuss, estime à fin mai début juin le premier rendez vous disponible. Soit plus de deux mois minimum d'attente.

Comptez ensuite une journée et entre 900 et 1400 euros pour équiper votre voiture en boîtier bioéthanol. Avec au final, une légère surconsommation de 10%. Mais un gain aussi pour l'environnement d'environ 70% de pollution en moins, car le bioéthanol est fait essentiellement... à base de betteraves.