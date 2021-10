Hausse des prix des carburants : nouveau record pour le litre de gazole

Jamais le prix du litre de gazole n'a été aussi cher. Pour la première fois, il dépasse les 1,53 euro selon le site du gouvernement qui collecte les prix des carburants dans toute la France. C'est un peu plus qu'en octobre 2018 (1,51 euro) où la flambée des prix des carburants avait déclenché la crise des Gilets jaunes. "C'est effectivement un record", reconnait Francis Pousse, responsable d'une station service à Arnage près du Mans. Même si le président national des Distributeurs des Carburants et Energies nouvelles tient à relativiser : "C'est difficile de comparer les époques. Depuis 2014, ce sont surtout les taxes de l'Etat qui ont fait grimper le prix à la pompe avec une sur-taxation en particulier du gazole".

Le gouvernement veut alors réduire l'écart du diesel sur l'essence pour des raisons écologiques. Depuis 2018 et le mouvement des gilets jaunes, l'Etat a gelé les taxes sur les carburants mais l'augmentation spectaculaire du prix du baril depuis le début de l'année, +30 % en moyenne, fait chauffer la carte bleue des automobilistes. "La hausse représente environ 25 centimes de plus sur le gazole et le sans plomb".

La loi de l'offre et de la demande

Francis Pousse y voit deux raisons. Il y a, d'abord, un effet de rattrapage post Covid. "Je vous rappelle qu'en avril 2020, le prix du baril a flirté avec les zéros dollars". Il avait chuté à 18,38 dollars en avril 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Du jamais vu. "Aujourd'hui avec la reprise et le redémarrage de l'économie, il y a une demande beaucoup plus forte que l'offre". Ce qui entraine un phénomène de spéculation de la part des pays de l'OPEP, les pays producteurs de pétrole : "On l'a vu lundi dernier. Il y avait une réunion au sein de l'OPEP. Les pays producteurs de pétrole ont décidé de ne pas ouvrir les vannes, de ne pas produire plus malgré l'augmentation de la demande. Le soir même, le baril a pris deux dollars".

Instaurer une taxe flottante sur les carburants, "pas bonne idée"

Que peut faire alors le gouvernement pour amortir le choc ? Jouer sur les taxes. Elles représentent aujourd'hui près de 60 % du prix du gazole. "En 2014, on avait réinstauré le principe de la taxe flottante. C'est-à-dire reverser une partie de la TVA aux consommateurs quand le prix des carburants augmentent. Mais une étude réalisée deux ans après a montré que l'économie ne dépassait pas un ou deux centimes pour les clients. Ce n'était pas très impactant".

Autre idée proposée par certains candidats à l'élection présidentielle, dont Anne Hidalgo : baisser la TVA sur l'essence de 20 à 5,5%, de façon exceptionnelle. " Là, ça aurait effectivement un effet nettement plus important", reconnait Francis Pousse, avec une baisse estimée entre 20 et 22 centimes par litre selon l'association 40 millions d'automobilistes. Une proposition qui étonne quand même ce gérant de station service à Arnage. "Cela va à l'encontre de ce que le gouvernement fait depuis une dizaine d'années à savoir surtaxer les produits pétroliers pour éviter une trop grande consommation donc c'est un peu incompréhensible".

Sous entendu de la part de candidats qui basent une grande partie de leur programme sur la défense de l'écologie. Moins de taxes, c'est aussi moins d'argent dans le caisses de l'Etat. Le coût est estimé à huit milliards d'euros par Anne Hidalgo sur les 42 milliards d'euros de recettes générées par la fiscalité sur les carburants en 2019.

Françis Pousse, responsable du station service à Arnage et Président Distributeurs Carburants et Energies Nouvelles au Conseil National des Professions de l’Automobile © Radio France - yann lastennet

Une baisse d'activité pour les stations services indépendantes ou hors grandes surfaces

Francis Pousse est bien placé pour le savoir. La hausse des prix du carburant a un impact sur sur son activité sachant que le prix à la pompe chez lui est en moyenne dix centimes plus cher que dans une grande surface. "Les exploitants de stations, en particulier rurales, ne peuvent pas faire du prix coûtant ou quasiment coûtant comme le font les grandes surfaces qui s'en servent comme un produit d'appel. Nous devons amortir l'ensemble de nos investissements sur l'activité carburant donc nous sommes obligés de prendre une marge". Et chacun des consommateurs a son seuil psychologique, selon Francis Pousse.

"Il y a des clients qui se disent : il est passé à 1,5 euro [le prix du litre de gazole] alors je vais aller chercher moins cher. A Chaque période de hausse rapide, on perd des parts de marché. Et on ne peut pas rogner sur nos marges, elle sont de l'ordre d'un centime net en pied de bilan". La flambée des prix du pétrole n'est donc une bonne affaire pour personne, à part évidemment pour les pays producteurs. Et si Francis Pousse ne lit pas dans une boule de cristal, le président national des Distributeurs des Carburants et Energies nouvelles estime que les prix des carburants devraient encore monter un peu "avant de se calmer".