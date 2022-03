Hausse des prix des matériaux : "Cela freine nos envies de construction"

Avec la crise sanitaire et désormais la guerre en Ukraine, le prix des matériaux s'envolent. Rénover ou faire construire coûte donc de plus en plus cher. Est-que cela freine les projets des Manchois ? Témoignages recueillis ce week-end au salon de l'habitat de Saint-Lô.

La guerre en Ukraine et la multiplication des sanctions économiques contre Moscou font s'envoler le cours du gaz naturel et des métaux comme l'aluminium ou le cuivre qui atteignent des niveaux historiques. Même flambée sur le cours du pétrole et les prix de tous ses dérivés risquent eux aussi de croître.

Or avec la crise sanitaire et les problèmes d'approvisionnement en matériaux, les prix avaient déjà augmenté ces deux dernières années. Résultat : faire construire ou rénover coûte de plus en plus cher.

Les prix ont augmenté de 10 à 15% mais sur une construction, ça va très vite, explique Nicolas Marie responsable commercial d'EDC Manche, bureau de maîtrise d'oeuvre situé à Avranches. L'an dernier, on pouvait encore faire des projets sympas à 125.000 euros. Aujourd'hui sur le même type de budget, on n'a plus du tout la même surface. Il faut rogner sur le garage qu'on fera plus tard ou changer le mode de chauffage.

Des budgets de construction revus à la hausse

Les clients ne renoncent pas à leurs projets de construction, ajoute-il, mais parfois les reportent. Après une année 2021 plutôt faste, avec beaucoup de rattrapage de projets qui n'avaient pas pu se faire en 2020, ce début 2022 est plus compliqué selon les professionnels du secteur et la frilosité plus grande chez ceux qui souhaitent s'engager.

Daniel et Françoise aimeraient faire construire dans le Saint-Lois mais leur envie est douchée par les prix affichés :

On est un peu découragés. On est au tout début du projet et on s'aperçoit que les prix sont faramineux. Et puis avec l'incertitude de l'actualité, ça freine nos envies

Des devis éphémères

Côté rénovation ou petits travaux, "_c'est plutôt l'inverse_. Les gens veulent que leurs projets aboutissent. On a traversé le Covid. Et c'est vrai qu'il y a une certaine inquiétude sur l'avenir. Mais malgré les événements, ils ont des projets et ils ne cherchent pas à attendre. Au contraire, ils se décident assez vite" raconte Thierry d'Izabelle Bâtiment à Quibou.

Il faut dire que les devis ont des durées de validité assez courtes. "Ce sont les fournisseurs qui donnent le tempo. Des hausses, on en a subi quasiment tous les mois en 2021. En fin d'année dernière par exemple, les devis n'étaient valables que 15 jours. Aujourd'hui on a réussi à repousser à un mois."

Un projet après l'autre

Dans les allées, les clients ne se font pas d'illusion à l'image d'Etienne, qui veut refaire sa cuisine et cherche aussi un artisan pour clore son terrain et faire poser un portail.

C'est la conjoncture actuelle. Tout va à la hausse et avec ce qu'il se passe en Ukraine, au niveau des matériaux, ça va être très compliqué. Nous on part sur de l'aluminium donc on sait que ça va augmenter et que ça na baissera pas de sitôt.

Il nous faudra certainement échelonner les projets, raconte à leur tour Françoise et Gérard qui sont venus pour changer leur insert, leur porte de garage et leur cuisine :