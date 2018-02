Alpes-Maritimes, France

Dans les Alpes-Maritimes et dans la France, le prix des péages augmentent à partir de ce jeudi 1er février 2018. Dans les Alpes-Maritimes, le groupe Vinci qui gère le réseau ESCOTA et a fixé la hausse des tarifs sur l'A8 à 1,34% . En moyenne, pour les automobilistes les trajets vont augmenter de 10 centimes d’euros. Par exemple, le trajet entre Nice Est et Antibes va passer de 1,5 € à 1,6€. Le groupe Vinci a choisi par contre de ne pas augmenter le tarif à la barrière de péage d’Antibes, le prix reste de 3€. Les sociétés autoroutières ont la possibilité d’augmenter leurs tarifs chaque 1er février. Cette hausse est fixée à 70% du taux d’inflation.

De lourdes conséquences pour les transporteurs routiers

Pour Patrick Mortigliengo, transporteur à Carros depuis 40 ans et représentant de la profession dans les Alpes-Maritimes, cette hausse représente pour sa société 600 euros de frais supplémentaires, ce qui fait plus de 7.200 euros par an de dépenses en plus. L’entrepreneur va donc essayer de faire des économies "en tirant sur la longévité des camions ou encore sur le remplissage des camions".