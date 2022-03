Prix du carburant : le superéthanol-E85, une alternative économique à l'essence classique en Picardie

Une barre historique franchie. Dans certaines stations essences picardes, comme à Beauvais, le litre d'essence coûte désormais plus de deux euros. Face à cette flambée des prix, que la guerre en Ukraine risque encore d'aggraver, il existe une alternative économique : le superéthanol-E85, distribué dans 33 stations en Somme. Il coûte en moyenne 0,76 euros le litre à la pompe, contre 1,7 euro pour le sans plomb 95.

"On constate un écart de prix d'un euro par litre" entre l'essence classique et le superéthanol, "ce qui est vraiment très important", précise Nicolas Rialland, porte-parole de la Collective du bioéthanol. "Sur une base de 13.000 kilomètres annuels", ce biocarburant permet d'économiser "500 à 600 euros" même si "vous consommez un peu plus", ajoute celui qui est aussi directeur des affaires publiques et de l’environnement de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB). Ce prix attractif s'explique notamment par une "fiscalité plus légère, parce qu'il fait partie des carburants alternatifs, plus respectueux de l'environnement", explique Nicolas Rialland. "À la combustion, le superéthanol permet en effet de réduire de 90% les émissions de particules par rapport à l'essence, et surtout, les émissions globales de gaz à effet de serre sont réduites de 75%".

Jusqu'à 600 euros économisés par an

"L'autre avantage", ajoute Nicolas Rialland, "c'est que c'est un carburant issu de l'agriculture française". En effet, il est produit à partir de la transformation du blé ou de la betterave, majoritairement cultivée en Picardie. "On est donc dans du circuit court, et de l'économie locale, puisque" les matières premières "sont cultivées dans notre territoire et transformées dans des unités industrielles locales". Environ 12,5% des betteraves servent à produire du superéthanol.

Pour bénéficier de ce carburant plus vert et moins onéreux, il existe deux solutions : acheter une voiture déjà équipée, ou munir son véhicule essence d'un boitier spécialisé, installé par un professionnel agréé. Si l'opération coûte en moyenne 800 euros, Nicolas Rialland rappelle qu'il existe des aides des collectivités. "La région Hauts-de-France propose une aide qui peut aller jusqu'à 400 euros, et le département de la Somme en propose une jusqu'à 150 euros. Ces aides, cumulables", permettent donc "d'amortir rapidement le coût du boitier", assure le porte-parole de la Collective du bioéthanol.

Aujourd'hui, le superéthanol-E85 représente près de 5% du marché des essences, et la demande augmente : depuis 2021, quelque 500 stations supplémentaires en distribuent en France. La liste des points de vente en Somme est à retrouver ici.