Hausse des prix du carburant : à Limoges une auto-école prodigue des conseils pour une éco-conduite

La hausse des prix du carburant de ces dernières semaines suscite beaucoup d'inquiétudes pour tous ceux qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule comme c'est souvent le cas en Limousin, en particulier en milieu rural. Pourtant il existe quelques solutions pour réduire sa facture et surtout pour passer moins souvent à la pompe. A l'auto-école Raffier de Limoges, le co-gérant de l'entreprise William Courgnaud donne quelques conseils. Nous l'avons suivi à bord de sa voiture.

Il faut adapter sa conduite... et anticiper

Première règle à retenir : le véhicule doit être entretenu avec des pneus bien gonflés car avec des pneus sous gonflés on consomme davantage de carburant mais il faut aussi adapter sa conduite surtout en ville où l'on est souvent contraint de s'arrêter à un feu, à un stop ou un passage piéton. "Quand on est à l'arrêt comme par exemple à un feu, il faut utiliser le Start and stop si le véhicule en est équipé, et lorsque la circulation repart il faut accélérer franchement mais pas longtemps pour permettre dés que possible de passer la quatrième pour ne pas forcer le moteur pour rien" explique William Courgnaud qui insiste surtout sur l'anticipation et c'est pour cela qu'il ne colle jamais au train des voitures qui le précèdent car ça évite de freiner brutalement et de se retrouver à l'arrêt. "Anticiper ça permet de limiter les nombreux arrêts et les redémarrages qui sont gros consommateurs d'énergie".

Une conduite qui permet d'économiser jusqu'à 20 % sur un plein

Réduire sa vitesse, éviter les freinages brusques ou les grands coups d'accélérateur, enlever les barres de toit qui ne servent à rien ou les poids inutiles sont autant de conseils qui permettent de réduire la consommation de carburant que ce soit en ville ou sur les routes de campagne. Bien sûr la hausse des prix du carburant a aussi une incidence sur le budget de l'auto école pour son fonctionnement avec un budget supplémentaire de presque 1000 euros par mois par rapport à l'an dernier . L'auto école envisage du coup d'augmenter les prix des leçons de conduite pour ceux qui passent le permis. Mais quoi qu'il en soit avec une conduite souple et apaisée et surtout beaucoup d'anticipation William Courgnaud assure qu'en conduisant de cette manière on peut réduire sa consommation d'essence de 15 à 20 % .