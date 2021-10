Indemnisation de 100 euros, blocage du prix du gaz : ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

"En 2021, le pouvoir d'achat des Français augmentera, ces dépenses exceptionnelles favorisent la croissance", a promis Jean Castex ce jeudi soir dans le JT de 20 heures de TF1. Le Premier ministre a annoncé une aide de 100 euros pour tous les Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois, pour les aider à faire face à la baisse du pouvoir d'achat, alors que 75% des Français estiment qu'il diminue selon un sondage révélé ce jeudi par France Bleu. Le Premier ministre a également indiqué que le gel des tarifs du gaz annoncée fin septembre serait prolongé jusqu'à la fin 2022.

"Indemnité à l'inflation" de 100 euros

Première mesure, Jean Castex a annoncé la distribution d'un coup de pouce de 100 euros versé directement aux Français qui gagnent moins que 2000 euros net par mois, soit 38 millions de personnes. Le versement sera automatique, à partir de décembre pour les salariés, et en janvier pour les fonctionnaires, il passera par les entreprises pour les salariés ou encore par la MSA pour les agriculteurs. Une aide sur le modèle du chèque énergie, dont le montant a été augmenté de 100 euros mi-septembre.

La mesure devrait coûter 3,8 milliards d'euros, "mais nous tiendrons le budget", a assuré Jean Castex.

Pas de baisse des taxes

En revanche, le gouvernement a finalement tranché et décidé de ne pas activer le levier de la baisse des taxes, une mesure "qui n'a pas fonctionné par le passé", a justifié le Premier ministre, arguant également que "ce n'est pas très cohérent avec la politique du long terme de nous rendre mloins dépendant des sources d'énergies fossiles", .

La taxation représente plus de la moitié du prix de l'essence et du diesel. La Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, représente la quatrième recette fiscale de l'Etat, avec 33,2 milliards d'euros de recettes en 2019. En plus, la TVA s'applique à la fois sur le carburant et sur la TICPE.

Prolongation du blocage du prix du gaz

Le Premier ministre a également annoncé que le gel des tarifs du gaz, annoncé le 30 septembre dernier serait prolongé jusqu'à la fin de l'année 2022. L'échéance initiale était le mois d'avril 2022. Les experts "nous disent que vraisemblablement la décrue" des prix "sera plus lente" que prévue et "donc nous avons pris nos responsabilités, en maintenant le blocage des prix sur tout le long de l'année 2022", a déclaré le Premier ministre sur TF1.

Jean Castex avait déjà annoncé le 30 septembre le blocage du prix du gaz pour environ cinq millions d'abonnés (dont trois millions au tarif réglementé) pour faire face aux hausses constantes depuis des mois. "Les prix du gaz par rapport à 2019 ont été multipliés par 6", a ainsi observé M. Castex mercredi. Ce "bouclier tarifaire" devait cependant échoir en avril 2022, en s'appuyant sur des prévisions selon lesquelles "le prix du gaz devrait dégringoler" à cet horizon. Selon le dispositif de lissage prévu par l'exécutif, à compter de 2023, les consommateurs payerons un peu plus cher le gaz que les cours du marché, afin que les sommes non payées par les abonnés en 2022 soient progressivement récupérées par les opérateurs.