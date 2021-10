Hausse des prix du carburant: l'aide aux transports dans les Hauts-de-France est la bienvenue

Le gouvernement doit faire des annonces dans les heures qui viennent face à la hausse des prix du carburant. Et peut-être proposer un dispositif qui existe dans les Hauts-de-France depuis 2016 et qui pourrait s'appliquer dans tout le pays: le chèque carburant.

Un chèque de 20€ par mois remis sous certaines conditions

Il faut habiter à plus de 20 km de son lieu de travail , ne pas gagner plus de deux fois le SMIC et vivre dans une zone qui n'est pas desservie par les transports en commun. 48.000 personnes en bénéficient à l'heure actuelle.

"C'est tout à fait réalisable au niveau national" selon Antoine Sillani, conseiller régional délégué en charge de la jeunesse et de la vie associative. "Si la région a réussi à le faire dès 2016, le gouvernement peut aussi le faire. Le technique ne doit pas être un, frein. Aujourd'hui, il faut donner un coup de pouce à tous les citoyens, ils en avaient besoin avant."

Ce dispositif coûte entre 9 et 10 millions d'euros à la région

Il est le bienvenu pour Sandrine Gouaillardou une de ses bénéficiaires qui habite dans le nord de la Somme à 33 km de son lieu de travail "Personnellement je mets près de 45€ à la pompe par semaine, et vu les prix en ce moment ces 20€ par mois ne sont pas négligeables."

Les parents d’élèves pensionnaires en internat et les étudiants qui font au moins 100 km par semaine pour aller sur leurs lieux de formation peuvent en bénéficier, tout comme ceux qui font au moins 10 km par jour en covoiturage.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à appeler le numéro vert le 0800.02.60.80 ou à prendre rendez-vous dans une antenne de proximité de la région. Pour vérifier si vous êtes éligibles c'est ici.