Hausse des prix du carburant : l'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens touchée

La hausse des prix du carburant touche l'usine de pâte à papier Fibre Excellence, à Saint Gaudens. A cause de la forte augmentation du gazoil, ses coûts de production ont augmenté de près de 5%.

La hausse du prix du carburant n'a pas seulement un impact sur vos déplacements quotidiens, mais également sur le prix du papier !

Selon le plus gros fournisseur européen, Antalis, le prix de la matière première a déjà augmenté à3 reprises cette année, et il va augmenter une 4e fois, le 1er décembre prochain. D'après un imprimeur Haut-Garonnais, cela représente 20% de coût en plus pour lui.

Et cette hausse est en partie liée à l'augmentation du prix du gazoil, à un "niveau jamais-vu depuis 3 ans", souffle François Lewin, directeur général délégué de Fibre Excellence Saint-Gaudens, une usine qui transforme le bois en pâte à papier. Elle produit 280.000 tonnes de matière première chaque année.

La chaîne logistique coûte plus cher

Selon le patron de l'usine saint-gaudinoise, "la principale explication [au surcoût] est une distorsion de la chaîne logistique, qui s'explique par un transport plus cher, avec un gros effet gazoil". François Lewin rappelle que "l'usine a du transport en amont, pour s'approvisionner en bois, mais aussi en aval, pour livrer les clients". Or ce surcoût "significatif", est selon le directeur général délégué, de l'ordre de "5 à 6%".

Le patron refuse de parler de "crise" mais admet que "cela pèse très fortement sur [s]es comptes". Pour autant, il ne répercute pas ce surcoût sur ses clients, en vertu d'un accord passé avec eux.

Cependant, tous les intermédiaires, de l'usine, à la papeterie en passant par l'imprimerie et le centre de distribution ne peuvent pas ou ne veulent pas absorber leurs propres surcoûts liés à la chaîne logistique, ce qui explique en partie l'augmentation du prix du papier, de la ramette, au livre vendu en grande surface.