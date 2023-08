Hausse des prix du carburant : les trois conseils d'un garagiste amiénois pour faire des économies

En seulement une semaine, le prix du sans-plomb 95 a augmenté de près de 3 centimes par litre et celui du gazole de près de 7 centimes par litre. Ce sont les derniers chiffres révélés par l e ministère de la Transition écologique, qui a publié ce lundi 7 août les prix à la pompe les plus récents. L'augmentation est flagrante entre le 29 juillet et le 4 août. Des hausses principalement liées à la remontée des cours du pétrole brut. Guilain Porquet, chef d’atelier au garage “Michel Porquet Et Fils” à Amiens, partage trois astuces pour alléger la facture.

1. Réduire la vitesse

“Il faut adapter sa conduite en essayant d'être plus souple sur l'accélération. Si vous réduisez légèrement votre vitesse, vous réduirez la consommation”, assure le garagiste amiénois Guilain Porquet. Puis il ajoute : “Sur l'autoroute, si vous passez à 110 km/h ou même à 120 km/h. Vous allez gagner presque 1 litre sur 100, suivant le type de véhicule”. Selon l’association Prévention routière, rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h permet d’économiser 5 litres de carburant sur 600 km.

2. Éviter les accélérations directes

En ville, ce sont surtout les accélérations et les relances qui consomment, selon le chef d’atelier au garage “Michel Porquet Et Fils” à Amiens. “Il faut éviter les accélérations directes, après les feux rouges ou les relances. Il faut éviter de relancer trop fort son véhicule, si c'est pour faire quelques centaines de mètres”, conseille le gargiste.

3. Bien entretenir son véhicule

“Un très bon entretien de véhicule rentre aussi en ligne de compte”, ajoute le garagiste. Guilain Porquet préconise de faire une révision de son véhicule chaque année. “Il faut aussi contrôler la pression de ses pneus tous les mois ou tous les deux mois. C’est important parce que la résistance au roulement des pneus viendra augmenter la consommation du véhicule”, ajoute-t-il. Enfin, le garagiste résume : “Il n’y a pas de solution miracle, être le plus souple sur la pédale d'accélérateur c'est la meilleure solution !”.

