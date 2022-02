Hausse des prix du carburant : un agriculteur de Dordogne demande à Total de faire un geste

"Aujourd'hui, on arrive à un point où si rien n'est fait, demain, la majorité des éleveurs va se retrouver dans une situation où ils ne pourront plus produire assez pour se payer le carburant pour leur tracteur", alerte Patrice Brachet. Cet éleveur laitier à Azerat en Dordogne et président de l'association Zéro Clivage, a décidé d'écrire un courrier à Total.

Depuis le 14 février, Total propose des remises de 5 euros pour un plein de 50 litres dans ses stations-services dans les zones rurales. Patrice Brachet demande à la compagnie de faire un geste spécifique pour les agriculteurs.

"Le carburant a doublé en un an"

"C'est comme chez tout le monde, on est d'accord, souffle Patrice Brachet. Le seul truc, c'est qu'un réservoir de tracteur, c'est 300 à 500 litres. Et le carburant a doublé en un an." Il explique qu'un plein de tracteur peut aujourd'hui aller jusqu'à 600 euros, et que lorsqu'un agriculteur travaille toute une journée, 12h, il peut vider son plein en une journée. "C'est énorme, c'est énorme", soupire l'agriculteur.

"Je l'ai déjà dit, je l'ai écrit au ministre de l'agriculture, je l'ai écrit au préfet, on va vers une famine à la fin de l'année. Donc le moindre coup de pouce, dans notre métier, c'est acceptable", ajoute-t-il. L'agriculteur demande donc à Total de faire un geste commercial pour tous les agriculteurs du département. Il demande également une aide plus importante pour "les soixante éleveurs laitiers au RSA du département".