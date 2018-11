Hausse des prix du carburant : ceux qui sont pour

Occitanie, France

De plus en plus de monde s'apprête à manifester samedi 17 novembre contre la hausse du prix du carburant. Mais la contestation des "gilets jaunes" ne séduit pas tout le monde en Occitanie.

"Il faut en passer par là" - Sophie

Qu'ils conduisent une voiture essence, hybride, diesel ou un vélo, ils sont contre la manifestation prévue samedi 17 novembre. Ils pensent que la taxe sur les carburants est nécessaire pour que les Français soient un peu plus écologistes. "J'y suis tout à fait favorable, assure Mathieu. Si ma voiture diesel pollue plus, il est normal que je paie davantage. Mais je suis quand même en colère parce qu'il y a vingt ans, quand on me l'a vendu, on m'a certifié que ce n'était pas plus sale que l'essence."

"Pour faire comprendre aux gens qu'il faut moins polluer et passer à d'autres énergies, j'ai bien peur que ce soit par une taxe qu'on arrivera à des résultats, regrette Sophie. Mais c'est vrai, c'est de plus en plus compliqué pour le pouvoir d'achat des classes moyennes."

Une taxe insuffisante

Mais est-ce que la taxe sur le carburant suffira à changer les mentalités ? "Je comprends cette taxe. Mais ce n'est pas une bonne solution. Moi j'habite en centre-ville, j'ai les transports en commun à portée de main, reconnait Hugo, étudiant toulousain. En campagne, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. On est bien trop dépendant de la voiture aujourd'hui."

C'est ce que dénonce Gérard Onesta, conseiller régional d'Occitanie et membre du groupe Europe Écologie Les Verts (EÉLV). Le gouvernement taxe les conducteurs, mais n'offre aucune alternative. "Bien évidemment il va falloir taxer tout ce qui pollue. Mais il faut aussi détaxer tout ce qu'on veut promouvoir. Si on taxe davantage les transports routiers polluants et qu'on offre la gratuité des transports en commun, on va très probablement résoudre une partie de l'équation. Mais ce qu'il faut surtout, c'est concentrer nos efforts en campagne. Le train n'y existe pratiquement pas, le bus passe rarement, vous êtes extrêmement pénalisé."