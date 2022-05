Hausse des prix du gaz : une solution pour les habitants de Strasbourg qui payent plein tarif

Un fournisseur d'énergie va lancer un contrat gaz indexé sur les tarifs réglementés et compatible avec le bouclier tarifaire. Des milliers de strasbourgeois avaient vu leurs factures s'envoler avec l'augmentation des prix du gaz. ES disait ne pas pouvoir appliquer le bouclier sur certains contrats

Une solution pour les Strasbourgeois qui payent leur gaz plein tarif sans bénéficier du bouclier tarifaire. France Bleu Alsace vous parlait il y a de cela 10 jours de la colère de milliers d'abonnés au gaz à Strasbourg qui avaient vu leurs factures s'envoler avec la flambée mondiale des prix du gaz. Et cela parce qu'Electricité de Strasbourg, leur fournisseur, dit ne pas pouvoir légalement appliquer le bouclier tarifaire du gouvernement sur les contrats de ses clients souscrits au prix du marché non indexés au tarif réglementé. C'est à dire tous les contrats proposés par ÉS souscrits après novembre 2019.

Or jusque là impossible d'aller voir ailleurs faute de concurrence sur Strasbourg. Sauf qu'une start up, "eqWateur" vient de lancer une offre compatible avec le bouclier tarifaire.

"Ce qui nous avait surpris un peu c'est de dire qu'il n'est pas possible de faire des offres faisant profiter du bouclier tarifaire, cela, c'est faux. Nous on avait parlé avec la commission de régulation de l'énergie. Ils nous avaient dit, si vous faites demain une offre indexée sur les tarifs réglementés de vente incluant le bouclier tarifaire, vous aurez droit en retour à l'aide du gouvernement prévue pour cela" explique Julien Tchernia son président et cofondateur

L'offre sera mise en place dès le premier juin en test sur Strasbourg. Mais avec l'envolée des prix du gaz, elle représente un pari économique pour l'entreprise explique Julien Tchernia. "Le bouclier tarifaire nous impose de vendre à perte. On va être remboursés un jour, mais le risque est là, c'est comment vont être définies les modalités de remboursement des fournisseurs. On a fait un pari, on verra bien comment cela va se clarifier dans les mois qui viennent" dit-il.

EqWateur ne s'est pas fixé d'objectifs en terme de clients à Strasbourg. Même si le patron serait heureux dit-il de récupérer entre 5.000 et 15.000 abonnés.