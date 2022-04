Les restaurateurs ligériens font aussi face aux hausses de prix et aux pénuries. Certains changent de recettes ou suppriment même la mayonnaise de leurs plats. C'est le cas d'Alexandre Cipriani, chef du Pont Nantin à Saint-Chamond et président de l'UMIH dans la Loire.

Hausse des prix et pénuries : plus de saumon et de mayonnaise dans certains restaurants ligériens

Tout comme les consommateurs dans les supermarchés, les professionnels de la restauration font face aux hausses de prix des matières premières. Alexandre Cipriani est contraint de ne plus faire de mayonnaise dans son restaurant Le Pont Nantin à Saint-Chamond.

"Aujourd'hui, la mayonnaise, ça va être le produit noir dans nos cuisines. On a une pénurie d'huile de tournesol ou si on en trouve, elle est à des prix exorbitants. Les œufs ont plus que doublé de prix et on ne trouve plus de moutarde non plus parce qu'il y a eu une mauvaise récolte de graines de moutarde au Canada. Donc du coup, ça devient très compliqué."

Le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans la Loire a aussi adapté ses menus. "Par exemple, je ne fais plus de saumon dans mon restaurant parce que l'année dernière, on payait le saumon 12 € le kilo, aujourd'hui, on va le payer quasiment 25 € le kilo. C'est un produit qui devient un produit de luxe j'ai envie de dire. Donc cette semaine, j'ai fait de la truite d'Ardèche, du coup, on consomme local et on propose quand même un poisson d'eau douce à nos clients."

Les restaurateurs doivent également prendre en compte la hausse des prix de l'énergie et des salaires.

La hausse des prix de l'énergie va aussi pousser certains chefs à augmenter leurs tarifs. "Le gaz dans nos métiers, c'est vachement important. On va être obligé de répercuter un peu tout ça." Une nouvelle grille des salaires est aussi entrée en vigueur le 1er avril dernier dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Elle pourrait permettre d'attirer de nouveau des personnels. "C'est vraiment une bonne chose pour redorer un peu l'image de nos métiers. Aujourd'hui, on est en recherche permanente de personnels. Donc je pense que l'effort qui a été fait est quand même important et j'espère que ça fonctionnera pour faire revenir les gens dans les métiers de la restauration."