Hausse des prix : l'isolation des logements, la solution pour une association de consommateurs

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,1 % sur un an en septembre, selon l'Insee. Jacques Artières est secrétaire de l'Asseco OC PYREMED, l'association des études et de la consommation de la CFDT. Il revient sur les hausses de prix et sur les solutions proposées par le premier soir, jeudi soir.

Jean Castex promet un blocage des prix du gaz réglemente. Est-ce que cela vous satisfait Jacques Artières ?

C’est certainement une mesure qui est à même de calmer quelques inquiétudes et une nouvelle vague de mécontentement. Mais on ne fait que repousser le problème. Il faut aller en profondeur et poser la question de l'impact du logement, mais aussi celle des transports. Il y a des aides financières, bien sûr, qui sont proposées, mais on a le sentiment que c'est un petit port, le sable sur la partie. La compagnie existe depuis un moment. Elles sont souvent un peu trop confidentielles. Il faut aller les chercher et elles bénéficient principalement aux personnes qui sont propriétaires et pas assez au parc locatif privé ou locatif public.

Pour vous, il faudrait éviter les passoires thermiques ?

Tout à fait, il y a des choses à construire sur la durée. Là où on ne fait que reculer l'échéance, ce qui va coûter cher à l'État, donc à nous-mêmes. On ne construit pas les outils nécessaires pour faire des économies d'énergie sur la durée. Pour nous, l'objectif, c'est de vraiment faire ces efforts sur le parc locatif qui accueille les personnes les plus fragiles au niveau du logement.

Est-ce que vous savez si, si vraiment il va y avoir des personnes en grande difficulté prochainement, notamment chez nous, en Occitanie?

Oui, on peut le craindre. Il y aune quantité de gens qui dans des passoires thermiques et qui vont devoir se priver du chauffage ou être obligés de pousser leur chauffage et avoir des dépenses supplémentaires à terme. Si on comprend bien le dispositif proposé par le Premier ministre, il ne sera pas pérenne. Au bout du bout, il faudra bien payer. C'est sur cette surfacturation, donc on reste très inquiet par rapport à un dispositif qui, à notre avis, ne résout pas le problème.

Jean Castex a aussi promis le Premier ministre de limiter l'augmentation de l'électricité à 4%. C'est pas mal ça, non ?

C'est la même situation encore une fois sur l'électricité ou sur le gaz. On arrive à peu près au même effet. Tant qu'on n'aura pas une politique très proactive les questions de l'aménagement de l'habitat, on n'y arrivera pas. Il faut se pencher sur la question du parc HLM. Il y a une opportunité sur 2022 avec les élections, des conseils, des représentants des usagers et nous invitons toutes les personnes qui sont ces HLM à se faire reconnaître et à se rapprocher des organisations qui présenteront des listes.

Mais transformer une passoire thermique, ça coûte cher pour les propriétaires et les bailleurs sociaux ?

Des dispositifs existent. Ils sont souvent méconnus, mais ils existent. On peut se tourner vers l'Ademe. On peut se tourner vers des organismes vers la région Occitanie, qui est aussi des aides conséquentes. Il y a aussi 'Adil qui accompagne les usagers. Les outils sont déjà présents, mais ils sont peut-être pas assez conséquents, mais encore une fois, ils s'adressent à des personnes privées principalement, qui sont propriétaires.

Est-ce que vous avez peut-être des conseils en attendant ça pour que nous fassions des économies en attendant ?

Sur le site de l’Ademe, il y a toute une palette de conseils qui sont très bien expliqués. Mais ça reste relativement marginal par rapport à l'isolation des appartements et des maisons. Mais évidemment, les investissements sont beaucoup plus lourds.