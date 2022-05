Hausse des prix : "Il y a bien un effet d'aubaine avec la guerre en Ukraine", selon un économiste grenoblois

Les prix des matières premières, notamment de l'énergie, ne cessent d'augmenter ces dernières semaines. Des hausses provoquées par la guerre en Ukraine depuis deux mois maintenant. Mais il existe aussi ce qu'on appelle "un effet d'aubaine" : certaines entreprises profitent de la hausse des prix en général pour suivre le mouvement, nous a confirmé ce vendredi matin Michel Albouy, professeur émérite de l'école de management de Grenoble, invité sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : On a l'impression que tout augmente et ce n'est d'ailleurs pas qu'une impression. Près de 5% d'inflation sur un an en France, comment ça s'explique d'abord ?

Michel Albouy : C'est 4,5 % à mars 2022 sur un an effectivement. Alors comment ça s'explique ? Fondamentalement, ce qui a augmenté, c'est le prix de l'énergie. L'énergie a augmenté de 28,9 % sur un an, l'alimentation 2,8%, les produits manufacturés 2,1% et les loyers 0,4%. C'est véritablement l'énergie qui fait la hausse des prix. L'indice de la hausse des prix calculé par l'Insee en Allemagne c'est 7,3 %.

Alors, on explique ça depuis quelques semaines notamment par la guerre en Ukraine. Est-ce que, selon vous, c'est la seule raison ou est-ce qu'il y a parfois aussi un petit effet d'aubaine chez certains ?

Alors oui en tout cas, au démarrage, c'est l'énergie. Et donc l'énergie, c'est le gaz, le gaz et les énergies fossiles, donc en Ukraine. Donc c'est une inflation comme on appelle, nous, économistes, "importée". C'est-à-dire qu'on importe de l'énergie, et donc cette hausse des prix de l'énergie se répercute sur l'ensemble. Maintenant l'effet d'aubaine ? Oui, bien sûr, c'est une question de l'œuf ou la poule. Les gens voient que les prix augmentent, donc les industriels ou les autres entreprises augmentent leurs prix, ils suivent. Ceci étant, il y a quand même une pression pour une augmentation raisonnable. D'ailleurs, on voit bien dans les coûts des produits manufacturés, 2,1 %, c'est moins de la moitié de la hausse générale.

Ça veut dire que l'augmentation pourrait être encore plus forte ?

Ah oui, l'augmentation pourrait être un peu plus forte, surtout si on rentre dans une spirale inflationniste.

Et quand on parlait des prix de l'énergie et donc du gaz, qui est lié à la guerre en Ukraine, est-ce que on peut imaginer que cette inflation puisse s'arrêter cette inflation avec la fin de la guerre en Ukraine ?

Alors, la fin de la guerre en Ukraine n'est pas actée. Mais même dans un scénario optimiste où la fin de la guerre en Ukraine prendrait trois ans, je ne pense pas que l'inflation va diminuer. En fait, il faut savoir que l'inflation, c'est un phénomène monétaire avant tout. L'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Pourquoi cette monnaie, elle peut moins acheter ? Fondamentalement, parce que nous avons une création monétaire extrêmement importante pendant toutes ces dernières années et que, selon la théorie économique en tous cas, la création monétaire engendre effectivement de l'inflation. Donc je pense que le scénario qui se profile c'est quand même une inflation. Espérons qu'elle sera maitrisée et pas qu'elle s'emballe, comme en Turquie où elle est de 70%, et ce n'est pas loin de chez nous. Donc il ne faudrait pas que ça s'emballe trop. Sinon, une inflation modérée est un bon scénario, c'est-à-dire que la valeur des dettes va diminuer. La meilleure façon pour les états de se désendetter, c'est d'avoir un peu d'inflation.