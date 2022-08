Hausse des prix : "Il y a un impact sur tous les consommateurs", s'inquiète l'UFC Que Choisir dans le Cher

Les factures qui augmentent, les salaires qui ne suivent pas et une inflation galopante amenée à durer au moins jusqu'à début 2023. Les signes positifs ne sont pas nombreux en cette rentrée sur le plan économique. Malgré le plan d'urgence du gouvernement pour le pouvoir d'achat, la situation est délicate. "On a connu une période euphorique sans inflation galopante. Elle revient en force et ça perturbe les gens, ça concerne tous les secteurs. Tous les consommateurs sont impactés", souligne Gilles Audot, président de l'association UFC Que Choisir dans le Cher, invité de France Bleu Berry ce lundi.

C'est plutôt du curatif que du préventif - Gilles Audot

Les mesures du gouvernement vont dans le bon sens. Mais leurs effets risquent d'être limités. "On ne crache pas dans la soupe mais c'est insuffisant. Et ça n'est pas ciblé sur les prix de la consommation de tous les jours. C'est plutôt du curatif que du préventif", ajoute Gilles Audot. L'association a fait des suggestions auprès du gouvernement. Des propositions restées sans réponse. "La première mesure pour soulager le pouvoir d'achat serait de supprimer la TVA sur les taxes de l'énergie. L'autre solution serait de faire baisser les frais d'incidence bancaire. On y est attaché parce qu'on sait que ce sont les plus défavorisés qui souffrent de ces frais et c'est un cercle vicieux", précise le président d'UFC Que Choisir dans le Cher.