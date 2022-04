Hausse des prix : les forains de Besançon se serrent la ceinture

Les prix du carburant et de l'alimentation grimpent, notamment depuis la guerre en Ukraine. Les forains sont directement impactés parce que ces produits sont essentiels pour exercer leur métier. A la fête foraine de Besançon, les forains tirent la langue et s'adaptent tant bien que mal.

Sandrine et sa fille font plusieurs magasins le matin pour trouver assez de farine et d'huile.

Sephora s'active aux fourneaux : elle plonge la pâte à churros dans l'huile bouillante. Cette huile est devenue un sésame à l'heure de la pénurie des matières première depuis la guerre en Ukraine. Chaque jour, elle s'inquiète de ne pas avoir de réserve suffisante, d'autant plus que les supermarchés rationnent. "On a droit qu'à deux bidons de 25 litres par semaine et par personne. C'est compliqué parce que si on manque d'huile, on ne peut pas travailler".

Plus de farine et plus d'huile

Sandrine, dans le métier depuis 25 ans, connaît le même souci. Chaque matin elle fait plusieurs magasins afin de trouver suffisamment de farine et d'huile pour ses confiseries. "Le comble, c'est qu'on va utiliser plus de carburant pour aller d'un magasin à un autre pour trouver les produits qui nous manquent" se désole-t-elle.

On dépense 30% de plus dans le carburant depuis le début de l'année

Au stand de jeu, Françoise et Patrick font les comptes : "J'ai calculé, on dépense 30% de plus dans le carburant depuis le début de l'année. En plus, on fait 200 kilomètres par-ci par-là pour le travail avec nos trois camions" explique Françoise. Pour faire des économies à chaque trajet, le fils du couple passe son temps sur son téléphone à la recherche de la station essence qui propose le carburant le moins cher. Mais ça reste insuffisant pour cette famille qui plie bagage tous les 15 jours et se paie à peine un SMIC.

Du carburant aussi pour aller voter

En fin de semaine, direction Nancy pour voter pour le second tour de la présidentielle. C'est 320 kilomètres de plus à ajouter à la facture tient à rappeler Françoise. Et leur choix est fait : ça sera Marine le Pen, celle qui selon eux, défend justement les personnes les plus impactées par la hausse des prix.