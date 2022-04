Hausse des prix, ruptures de stock : faire ses courses en Allemagne n'est plus aussi intéressant

Vous aviez l'habitude de faire vos courses en Allemagne pour payer moins cher ? Il va falloir changer de routine, en tout cas pour certains produits. Depuis quelques temps, le carburant est désormais plus cher de l'autre côté du Rhin. Mais c'est aussi le cas pour de nombreux produits de consommation courante : en Allemagne, les prix ont augmenté au mois de mars en moyenne de 7,6% par rapport à l'année dernière selon Destatis, l'équivalent allemand de l'Insee.

C'est encore plus important sur certains aliments, comme l'huile, la farine, et par extension, les pâtes ou encore les chips, dont les prix ont bondi, depuis le début de la guerre en Ukraine qui a fait flamber le prix des matières premières agricoles et industrielles. On constate également des ruptures de stock sur divers produits de première nécessité.

Le paquet de pâtes deux fois plus cher en Allemagne

France Bleu a fait le test pour vous, dans deux supermarchés équivalents, séparés par quelques kilomètres et une frontière - l'un à Kehl, l'autre à Strasbourg. Un paquet de penne rigate basique coûte 80 centimes en France, près de deux euros dans le supermarché allemand. Idem pour un paquet de chips. Quant au litre d'huile de tournesol, indiqué à 2,60 euros en France, il est à près de cinq euros outre-rhin.

Le paquet de pâtes à presque deux euros en Allemagne © Radio France - Magali Fichter

Avant, pour 100 euros, on remplissait un caddie aux trois quarts. Aujourd'hui, un sachet dans chaque main !"

Rebecca et sa maman, rencontrées à Kehl, ont d'ailleurs tout simplement renoncé à leur litre d'huile. Elles comptent chaque centime : "avec une personne âgée à charge, et deux chiens à la maison, on est obligées. Tout augmente, sauf le salaire ! Avant, pour 100 euros, on remplissait un caddie aux trois quarts. Aujourd'hui, un sachet dans chaque main !"

Inflation et rupture de stock sur des produits de consommation courante en Allemagne © Radio France - Magali Fichter

Sans compter les produits qui sont en rupture de stock. Si de notre côté de la frontière, certains rayons commencent à être clairsemés, en Allemagne, l'huile, la farine ou le papier-toilette disparaissent ponctuellement des étals - ce qui n'est pas sans rappeler le premier confinement - à tel point que des panneaux fleurissent dans les rayons pour demander aux clients de ne prendre que le nécessaire. Paulette, qui vit à dix kilomètres de la frontière, n'a pourtant pas hésité à "acheter six paquets de douze rouleaux". Au cas où.

Il faut dire que les prix des produits d'hygiène, d'entretien, mais aussi des produits pour bébés ou encore, bien sûr, des cigarettes, sont toujours avantageux en Allemagne.