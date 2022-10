Hausse des salaires : après la grève à Laval, un accord trouvé chez les Transports Breger

Les négociations ont commencé à 14h et ont terminé vers 20h15. La direction des Transports Breger et les partenaires sociaux ont finalement trouvé un accord sur des revalorisations salariales. Depuis ce lundi matin, près de 150 salariés étaient en grève sur le site de Laval. Les hausses de salaires vont s'opérer en deux temps : une augmentation dès ce mois d'octobre de 5,4% sur la fiche de paie. Puis une deuxième négociée à 1,5% en janvier 2023. Ces hausses concernent tous les salariés de l'entreprises, les chauffeurs comme le personnel administratif (hors cadre).

Stéphane Ramond, chauffeur depuis onze ans aux Transports Breger s'est montré soulagé à l'issue des négociations, vu le contexte inflationniste actuel. "Le pouvoir d'achat ne tombe pas du ciel et chez les salariés, il y avait une forte demande. Près de 55% de nos collègues expliquent qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Pour eux la fin du mois arrive bien souvent le 23 de chaque mois" explique le délégué du personnel.

De son côté la direction salue cet accord, mais regrette le contexte très pressant dans lequel les négociations ont eu lieu. "Nous ne sommes pas habitués à ce type d'environnement pour négocier. D'habitude on négocie tous les ans dans des circonstances différentes. Le contexte est sans doute particulier, d'un point de vue national mais aussi d'un point de vue sectoriel__. Il y a des inquiétudes fortes chez les salariés et on le comprend" commente Vincent Lesage le PDG des Transports Breger.