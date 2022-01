Hausse des salaires dans la restauration : "dans nos métiers, on paye bien", selon les patrons dans les P-O

"Si cet accord apporte un nouvel engouement pour nos métiers, alors oui, il est très attendu." Brice Sannac, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) dans les Pyrénées-Orientales, principal syndicat patronal du département, répondait à France Bleu Roussillon ce lundi matin. Les organisations patronales et les syndicats se retrouvent à Paris pour signer, d'ici lundi soir, un accord pour augmenter les salaires dans l'hôtellerie-restauration.

Depuis le début de la crise sanitaire en France, plus de 200.000 salariés du secteur ont quitté leur métier sans y revenir. "Dans les Pyrénées-Orientales aussi, nous avons une grosse difficulté de recrutement", reconnaît Brice Sannac.

"Le Smic hôtelier est déjà 150 euros plus élevé que le Smic conventionnel."

Brice Sannac, président de l'Umih 66

Selon le président de l'Umih, l'accord qui doit être signé ce lundi doit permettre d'attirer de nouveaux les salariés. "Il faut arrêter de tirer sur l'ambulance. Dans nos métiers, on paye bien. Le Smic hôtelier est déjà 150 euros plus élevé que le Smic conventionnel. Avec cet accord, on donne encore un peu plus."

D'autres négociations doivent suivre, entre patrons et syndicats, au sujet des conditions de travail dans l'hôtellerie-restauration (treizième mois, heures supplémentaires, temps de travail, etc).

