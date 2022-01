Hausse des salaires et nouvelles aides pour le secteur de la restauration

Les revalorisations de salaire devraient arriver sur les fiches de paie de février. Syndicats et patrons de l'hôtellerie restauration ont signé un accord de revalorisation des salaires. "La grille de salaire avait besoin d'être sérieusement réactualisée car elle était obsolète", reconnaît ce mardi le Finistérien Hubert Jan, président de la branche restauration de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie). "C'est de la réactualisation. Au fil des temps, on est passé en dessous du salaire minimum." Mais des salaires plus attractifs ne réussiront pas, seuls, à résoudre le problème de recrutement dans le secteur.

Un deuxième volet de négociations va s'ouvrir dans les semaines qui viennent, sur les conditions de travail. "On identifie que le travail en coupure est quelque chose qui est difficile et entraîne les gens à être réfractaires à travailler chez nous. Certaines entreprises commencent à mettre en place des primes à coupure, chaque mois, ce qui a l'air de faire évoluer les choses. On se rend compte que certains étaient partis travailler à la journée et reviennent travailler en coupure."

L'épidémie de coronavirus continue à peser sur le secteur de la restauration

Le secteur, lui, continue à souffrir du Covid. "L'activité devrait être forte et elle ne l'est pas. On est en difficulté depuis le début du mois de décembre. Bercy l'a entendu alors qu'ils étaient réfractaires", se félicite Hubert Jan, à Paris pour ces négociations. "Ils ont accepté une aide à hauteur de 20% des salaires si l'entreprise a une baisse d'activité de 30 à 50%. Jusqu'à présent, cela concernait seulement les entreprises qui avait 65% de baisse d'activité."

Les clients qui n'étaient pas vaccinés ne venaient plus chez nous malgré quelques tentatives au début. - Hubert Jan

Les restaurateurs vont aussi pouvoir contrôler l'identité de leurs clients, ce que prévoit la loi sur le pass vaccinal qui devrait s'appliquer en fin de semaine (sous réserve de l'arrêt du Conseil constitutionnel, deux recours ont été déposés). "Pour nous, la nouvelle loi ne change pas grand chose : pass sanitaire ou vaccinal, les clients qui n'étaient pas vaccinés ne venaient plus chez nous malgré quelques tentatives au début", affirme Hubert Jan. "On considère que notre rôle n'est pas un rôle de police. Personnellement je considère que ça ne relève pas du rôle d'un restaurateur de demander une carte d'identité. Ce n'est pas obligatoire donc on ne le demandera pas sauf cas de fraude vraiment évident."

