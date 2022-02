Hausse des tarifs autoroutiers : un nouveau coup dur pour les ambulanciers de la Vienne

A partir du 1er février, si vous prenez l'autoroute, vous payez près de 2% plus cher. Vinci Autoroutes gèle malgré tout ses tarifs pour les trajets de moins de 50 kilomètres, en grande majorité, mais pour le reste, ils augmentent. Votre trajet Poitiers-Tours par exemple qui vous coûtait jusque-là 11,10€ va donc passer à 11,32€.

Ces 22 centimes d'augmentation ne paraissent pas énormes mais pour les professionnels qui empruntent beaucoup l'autoroute, cela va se ressentir et c'est encore un coût de plus à supporter, comme pour ces ambulanciers de la Vienne.

Entre 150 et 200 euros de plus par mois

Les 35 chauffeurs de Denis Fruchon, des ambulances Fruchon à Montmorillon vont régulièrement à Paris, La Rochelle, et même dans le sud de la France et évidemment, en prenant l'autoroute. "Cela risque d'être entre 150 et 200 euros en plus par mois. C'est un impact supplémentaire à nos coûts de fonctionnement puisqu'on subit tous les jours l'augmentation du carburant. C'est entre 700 et 800 euros d'augmentation par semaine pour le carburant", déclare cet ambulancier.

Le péage est remboursé uniquement quand le patient est dans la voiture

Denis Fruchon envisage donc de prendre seulement les courses qui sont rentables mais Stéphane Lamy qui gère Poitiers Ambulances lui ne veut pas sélectionner les patients. "On peut éventuellement faire du transport simultané ou trimultané en emmenant deux ou trois personnes et là, cela peut être rentable. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué dans le contexte sanitaire actuel, cela se fait à la marge", estime Stéphane Lamy.

C'est impossible de répercuter cette hausse des péages sur le prix du trajet. Les tarifs sont bloqués et réglementés par l'Assurance Maladie.