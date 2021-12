Hausse des tarifs de l'électricité : le président des maires ruraux de la Corrèze prend la plume

Le président de l'Association des Maires Ruraux de la Corrèze inquiet des conséquences de la hausse des prix de l'électricité sur les budgets des collectivités. Ces dernières sont en train de renégocier et les tarifs, soumis aux marchés, s'envolent. D'autres dépenses risquent de passer à la trappe.

Ce n'est pas une lettre au Père Noël mais au député et au sénateur. Le président de l'Association des Maires Ruraux de la Corrèze, Philippe Brugère, a pris la plume il y a une dizaine de jours. Dans un courrier, il alerte sur la hausse des prix de l'électricité pour les petites collectivités.

Loin d'être un cadeau ! D'autant qu'en cette fin d'année, elles sont en train de renouveler leur contrat. Mais, contrairement aux particuliers pour lesquels les tarifs sont régulés, les collectivités ou les entreprises employant plus de 10 personnes ou ayant un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros sont soumises aux marchés.

Des augmentations entre 60 et 80%

Et elles sont quelques unes à être concernées en Corrèze : Objat, Ussel, Egletons, Malemort ou encore Meymac dont le maire est aussi le président de l'AMR19. "Sur le budget annuel, l'éclairage public, l'éclairage et le chauffage des bâtiments communaux, comme les écoles, coûtent 140.000 euros. demain, avec la renégociation actuelle des tarifs ça va nous coûter 240.000 euros. C'est 100.000 euros de moins pour l'entretien des routes, des écoles, etc...", résume l'élu.

Philippe Brugère s'interroge sur ces augmentations "inconsidérées", qui ne sont "pas justifiées" à ses yeux. Il pointe la dérégulation des tarifs. Elle avait été "actée dans le but de favoriser la concurrence et donc de contenir les prix, voire de les faire baisser... Le résultat obtenu semble exactement à l'inverse".