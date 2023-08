Hausse des tarifs énergétiques : échanges tendus entre Robert Ménard et des habitants HLM à Béziers

"Les HLM de Béziers me doivent 655 euros. J'ai trop versé l'an passé pour mes charges. Je viens de recevoir une régule en leur faveur. Mais l'Office ne veut pas me les rendre" explique Fátima. Cette mère de cinq enfants manifestait ce jeudi matin devant l'agence OPHL dans le quartier de l'Iranget. Comme elle, une quarantaine d'habitants se sont mobilisés pour réclamer sans délai ce remboursement. Les sommes dues sont variables d'un foyer à un autre en fonction de la surface occupé, mais en cette période d'inflation et à l'approche de la rentrée scolaire et des achats de fournitures, ces centaines d'euros représentent forcément une fortune pour certains.

Dans ce quartier populaire, le chauffage domestique est collectif

Avec son porte-voix, une locataire tente de rameuter le plus de monde possible. Ils étaient à peine une dizaine à 9h. Mais très rapidement, les habitants descendent chacun leur tour avec leur quittance de loyer et factures à la main avec cette ferme intention de rester sur place, sous les platanes pour avoir des explications. "Nous ne bougerons pas et ne comptez pas rentrer dans l'agence à 14h. Nous allons la barricader".

65 euros de charge supplémentaire en moyenne par foyer

L'hiver dernier, les locataires s'étaient déjà mobilisés pour dénoncer la hausse des charges liée à la crise énergétique (35 euros en moyenne de hausse mensuelle). À l'époque Gérard Abella, le président de l'Office HLM, avait promis l'installation d'un bouclier tarifaire. "De belles paroles en l'air" déplore Anaïs qui vit seule avec ses deux enfants. "Les charges viennent encore d'augmenter de 30 euros. C'est lourd pour un foyer comme le mien. J'ai une régule de 400 euros qu'on ne souhaite pas me rembourser. Et le mois prochain, nous avons l'électricité et le gaz qui vont augmenter de 10 %".

Régule de charge en la faveur de Fátima à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

L'an passé Dolores, retraité, a versé 350 euros de trop." J'ai une petite retraite. Cet argent j'en ai besoin pour manger"

Facture douloureuse pour l'OPHLM : la note de gaz multipliée par trois par rapport à 2022

Sur les six premiers mois de l'année 2023, l'Office HLM a vu ses factures augmenter de manière considérable. 1,4 million d'euros de janvier à juin, contre 350.000 euros sur la même période l'an passé. Une hausse de plus de 350% à répercuter sur les locataires. C'est ce que Robert Ménard, maire et nouveau président de l'office HLM est venu leur expliquer ce jeudi peu avant 11h.

"Aujourd'hui, les notes de gaz et d'électricité ont explosé" dit Robert Ménard. Si on avait remboursé les avances de l'année dernière, on serait obligé d'augmenter à partir du mois prochain les factures des locataires de 90 euros en moyenne par personne. Sans parler des 30 euros qu'on a déjà augmenté. Ce n'est pas moi qui fixe les tarifs d'électricité ou de gaz.

On dit cela alors qu'on a encore aucun engagement ni de Total énergie, ni de l'État. L'Ofice HLM va prendre en charge une partie des frais, mais je ne sais pas comment on va payer. Ça c'est un autre problème. Il y aura une augmentation, mais au lieu de 90 euros, ce sera moins. On ne peut pas faire autrement".

"J'essaie de faire au mieux. On a des augmentations explosives"-Robert Ménard

"Je vais vous donner un seul chiffre global. En 2022, pour les six premiers mois, la note de gaz pour chauffer les logements sociaux de la ville elle était de 350.000 euros. Cette année, depuis janvier et sur la même période, et pour les mêmes logements, la facture est de 1,4 million d'euros. Voilà. Vous avez les chiffres. Ce n'est pas mon argent. J'essaie de faire au mieux. J'espère que l'État va en prendre une partie en charge et que Total va diminuer ses prix. En attendant, oui on vous demande un effort, mais moi, je ne sais pas comment faire autrement" dixit le maire.

Dans ce quartier populaire, les logements désormais équipés de la climatisation ne sont pas dotés de compteurs individuels. La facture totale des consommations est ainsi divisée par le nombre de foyers et des mètres carrés occupés. Autrement dit, un locataire chauffant son domicile à 40 degrés en laissant les fenêtres ouvertes en plein hiver paiera autant que son voisin qui tente de préserver la planète chauffant à minima.

Lors de son déplacement imprévu, Robert Ménard est venu leur annoncer que des chauffages individuels seraient donc installés d'ici deux ans. En attendant, les locataires vont devoir faire face, à la crise énergetique.