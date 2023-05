Hausse des taux d'intérêt : conséquences pour les professionnels de l'immobilier à Belfort

C'est bien simple, quand les taux d'intérêt augmentent, on achète et on vend moins cher. "Le budget baisse", constate Pierre Beurrier-Roca, courtier en prêt immobilier à Belfort. "On est sur 25 à 30% de moins pour un ménage", dit-il. Et ça veut dire aussi moins de clients pour lui. "Ça fait des baisses conséquentes quant aux acquéreurs, et moi, je finance les acquéreurs. Donc s'ils ne sont pas là, ça va être beaucoup plus compliqué !"

Les agents immobiliers prudents

Conséquences aussi dans les agences. "On travaille énormément, on passe beaucoup beaucoup de temps sur les dossiers", constate Valentine Barrat, agent Stark immobilier à Belfort. "On n'est plus dans la période des 30 glorieuses où l'on vendait très bien. Il y a aussi un énorme travail en amont que les clients ne voient pas toujours."

Mais dans le Nord Franche-Comté, le marché ne devrait pas plonger. Les prix restent élevés dans les grandes villes où le marché est en tension comme "Lyon, Annecy, Strasbourg, Paris ou Marseille", énumère Stéphane Ollier, gérant de Stark immobilier. "Nous, on a quand même une offre plutôt conséquente", estime-t-il, et table sur une baisse des prix de 3,5 % en moyenne.